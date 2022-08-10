12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из США выявили влияние самозанятости на здоровье женщин
Данные более 4,6 тысячи американок показали, что самозанятые женщины реже страдают ожирением, гипертонией и диабетом.
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Ученые из Медицинской школы Дэвида Геффена и Школы общественного здравоохранения при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе проверили предположение о том, что самозанятость влияет на факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) — одной из ведущих причин смертности в мире у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Women’s Health.
Авторы предыдущих исследований установили, что самозанятость, в основном благодаря автономности и гибкому графику, в целом способствует заботе о своем здоровье. Но связь фриланса и факторов риска развития ССЗ выявлена не была. Поэтому американские ученые решили провести собственный перекрестный анализ.
Из 4624 опрошенных жительниц США 16% (747 человек) были самозанятыми, а остальные трудились по найму. Как показали результаты, фрилансеры были старше остальных и работали больше часов в неделю, чаще не имели медстраховки и тратили больше денег на здравоохранение. Однако такие женщины реже сталкивались с ожирением (31,7% против 41,3%), гипертонией (19,1% против 27,6%) и диабетом (11,5% против 14%), не менее двух раз в неделю занимались спортом (80,4% против 72,0%), а их индекс массы тела был ниже (27,7 против 29,6).
Различий в уровне образования, семейном положении, наличии детей в доме, во вредных привычках, эмоциональном и психическом состоянии между этими двумя группами ученые не выявили. По мнению экспертов, одним из объяснений их выводов может быть упомянутый выше гибкий график самозанятых людей, более низкий уровень стресса и занятия спортом. Тем не менее результаты стоит воспринимать с осторожностью, поскольку ученым не удалось учесть семейный доход из-за недостатка данных.
Олеся Маевская