В Саранске для подростков стартовал первый полуфинал конкурса «Большая перемена»

Саранск стал первым из восьми городов, которые примут очные полуфиналы конкурса. В нем собрались делегации учеников 8−10 классов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Подростки в командах будут решать кейсовые задания, примут участие в мастер-классах, встречах со спортсменами, учеными и общественными деятелями.
«Большая перемена» — это большое приключение, которое не заканчивается никогда. Несмотря на то, что сегодня мы открываем первый полуфинал уже третьего сезона «Большой перемены», мы с вами общаемся, дружим, действуем, делаем правильные, хорошие дела, думаем, проводим мозговые штурмы, выходим на волонтерские акции. И самое главное, что ребята находят в «Большой перемене», — это большую и очень дружную семью, мы не просто конкурс, мы действительно семья, всероссийская семья единомышленников, нас объединяет любовь к нашей стране, желание быть сегодня, сейчас нужными и востребованными нашей страной, делать проекты, помогать тем, кто нуждается в помощи, откликаться на задачи, которые есть у нашей страны«, — поприветствовала участников генеральный директор АНО “Большая перемена” Наталия Мандрова.
Глава Мордовии Артем Здунов пожелал ребятам беречь опыт, который они получают на конкурсе. «Пройдут года, и многие из вас станут руководителями, будут работать в бизнесе. Представляете, сколько у вас уже сейчас связей, уже на этом молодом этапе. Берегите это, заводите контакты, реализуйте проекты», — напутствовал Здунов.
Глава Мордовии и директор АНО «Большая перемена» разрезали ленту на символичных песочных часах, дав старт полуфиналу конкурса.
Всероссийский конкурс «Большая перемена» — проект Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящий в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом году к конкурсу присоединились почти 4 млн человек, в том числе 1,5 млн учеников 8−10 классов. Наряду со школьниками и студентами в «Большой перемене» принимают участие более 160 тыс. педагогов-наставников. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку раскрыть свои способности. Главным критерием является не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьникам. Это умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения. Ребята готовят собственные проекты в области патриотического воспитания, истории, здорового образа жизни. Финальный этап третьего сезона конкурса пройдет в международном детском центре «Артек» в ноябре.