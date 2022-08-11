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13:02 (мск), источник: Life.ru

Что делать работнику, которому на карту упала «лишняя» зарплата

Работодатель может попросить работника вернуть заработную плату добровольно, если она была перечислена ошибочно. А между тем закон в определённых случаях позволяет этого не делать, заявил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Олег Черкасов.

Источник: AP 2022

В первую очередь юрист рекомендует выяснить причину ошибочного зачисления денег. В соответствии с законодательством зарплата, выплаченная работнику сверх положенной нормы, в том числе при неправильном применении трудового законодательства, не может быть взыскана. Исключением является счётная ошибка; признанная органом по рассмотрению трудовых споров вина работника; а также его злоупотребления, если их установил суд.

«Работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат», — объяснил Черкасов в интервью агентству «Прайм».

Специалист добавил, что, если работник оспаривает удержание, вопрос решает суд или комиссия по трудовым спорам.

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