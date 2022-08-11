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13:17 (мск), источник: Газета.Ру

Астрофизики опубликовали изображение взрыва сверхновой звезды

Австралийский суперкомпьютер Setonix за 24 часа восстановил на основе данных радиотелескопа ASKAP изображение взрыва сверхновой, сообщает портал The Conversation.

Источник: Dr Wasim Raja/CSIRO/Dr Pascal Elah/Pawsey

На фотографии, представленной астрофизиками, изображен остаток от сверхновой звезды G261.9+5.5, расположенной на расстоянии от 10 до 15 тыс. световых лет от Земли. Изображение показывает область взрыва и окружающее его пространство с максимальной детализацией. Астрофизики надеются, что подробные данные помогут узнать больше о возрасте, размере и типе взрыва.

По словам ученых, обработка и визуализация такого сложного объекта требует больших объемов вычислительной мощности и оперативной памяти, поэтому астрофизики использовали суперкомпьютер.

Разработчик Setonix сообщает, что система будет запускаться в два этапа. Сейчас в работу введен только первый модуль, второй должен быть запущен до конца года. Полное развертывание системы увеличит мощность компьютера в разы. Это поможет обработать данные глубокого исследования неба, которое в ближайшее время начнет проводить телескоп ASKAP.

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