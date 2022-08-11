Немецкие ученые выяснили, что пауки могут видеть сныБыструю фазу сна уже удалось обнаружить у птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков
Фоторепортажи
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
11Взрывы в районе Новофедоровки в Крыму
Спецоперация на Украине
18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тысячи банок с пивом высыпались на шоссе в Кентукки

Пострадавших нет.

В среду, 10 августа, на межштатной автомагистрали 71 на шоссе Джина Снайдера, перевернулся грузовик компании Bud Light. Тысячи пивных банок высыпались на дорогу, «захлестнув» проезжую часть, сообщает UPI.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полиция Луисвилля сообщила, что пострадавших нет, и в настоящее время ведутся работы по очистке. Правая обочина временно заблокирована.

Недавно мы собирали необычные факты о пенном к Международному дню пива. К примеру, существует боязнь опустевшего пивного стакана, а самое крепкое пиво содержит 67,5% спирта.

Олеся Маевская

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта