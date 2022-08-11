18:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячи банок с пивом высыпались на шоссе в Кентукки
Пострадавших нет.
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В среду, 10 августа, на межштатной автомагистрали 71 на шоссе Джина Снайдера, перевернулся грузовик компании Bud Light. Тысячи пивных банок высыпались на дорогу, «захлестнув» проезжую часть, сообщает UPI.
Полиция Луисвилля сообщила, что пострадавших нет, и в настоящее время ведутся работы по очистке. Правая обочина временно заблокирована.
Недавно мы собирали необычные факты о пенном к Международному дню пива. К примеру, существует боязнь опустевшего пивного стакана, а самое крепкое пиво содержит 67,5% спирта.
Олеся Маевская