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13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Турции медведица впала в кому из-за галлюциногенного меда

Одна ложка этой сладости может спровоцировать видения даже у людей.

В четверг в турецком городе Дюздже была спасена дезориентированная бурая медведица, впавшая в кататоническое состояние, сообщает The Guardian. Позже было установлено, что ее состояние — последствие злоупотребления галлюциногенного меда.

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Оказалось, косолапая забрела на горную пасеку, где делают особое лакомство. «Безумный мед» производится в небольших количествах в горах Качкар над Черным морем из местных видов рододендронов. Нектар этих цветов содержит сильнодействующий нейротоксин — небольшой ложки достаточно, чтобы у человека наступила эйфория и начались галлюцинации.

Объевшуюся медведицу отвезли к ветеринару, и сейчас ее состояние стабилизировалось. Специалисты говорят, что через несколько дней животное отпустят на волю.

Олеся Маевская

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