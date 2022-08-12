13:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Турции медведица впала в кому из-за галлюциногенного меда
Одна ложка этой сладости может спровоцировать видения даже у людей.
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В четверг в турецком городе Дюздже была спасена дезориентированная бурая медведица, впавшая в кататоническое состояние, сообщает The Guardian. Позже было установлено, что ее состояние — последствие злоупотребления галлюциногенного меда.
Оказалось, косолапая забрела на горную пасеку, где делают особое лакомство. «Безумный мед» производится в небольших количествах в горах Качкар над Черным морем из местных видов рододендронов. Нектар этих цветов содержит сильнодействующий нейротоксин — небольшой ложки достаточно, чтобы у человека наступила эйфория и начались галлюцинации.
Объевшуюся медведицу отвезли к ветеринару, и сейчас ее состояние стабилизировалось. Специалисты говорят, что через несколько дней животное отпустят на волю.
Олеся Маевская