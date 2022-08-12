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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из Амстердама сняли на видео чихание морских губок

Выделенное во время этого процесса вещество — лакомство для морских обитателей.

Морские биологи из Амстердамского университета опубликовали в журнале Current Biology исследование, в котором поделились данными исследования о поведении морских губок. Во время работы ученые использовали покадровую видеосъемку, на которой зафиксировали процесс чихания подопытных.

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Таким образом они выводят из организма мусор и отходы, которые не способны усвоить. Во время чихания губки сокращаются всем телом, а все ненужное в виде слизи выходит через крошечные трубчатые споры, устья.

Отфильтрованный губкой мусор — лакомство для рыб и других подводных обитателей. «В воде вокруг кораллового рифа содержится органика, но ее концентрация слишком мала, чтобы подводные обитатели могли ее есть. Губки же концентрируют органические вещества, превращая жидкий раствор в съедобную слизь», — объяснили ученые.

Олеся Маевская

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