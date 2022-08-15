Готовимся к свежевыгодной распродаже на Алиэкспресс с огромными скидками

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Изображения и видео с портативным моноподом получаются плавными и четкими. Записывайте танцевальные съемки, экстремальные виды спорта, ведите трансляции и сохраняйте моменты ваших торжеств! Устройство использует интеллектуальную технологию распознавания изображений для фокусировке на объектах. Автоматическое определение цветов и поддержка съемки под разными углами. Заказывайте на сайте с хорошей скидкой!
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Отличный стаб, брал из-за хороших отзывов от друзей, пришел целый, работает отлично
Робот-мойщик окон dBot W120 – это идеальный помощник в вопросе уборки, который экономит ваше время. Он полностью возьмет на себя процесс мытья окон, гладкой или шероховатой кафельной плитки, а также мозаичных и зеркальных поверхностей. Просто поместите устройство на нужную поверхность, выберите один из 3-х режимов автоматической уборки и запустите процесс с помощью пульта дистанционного управления. И нет необходимости рисковать своим здоровьем во время мытья окон!
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Где вы были раньше?! Как я все это время жил без чистых окон? Это чудо техники сделало мою жизнь радостней! Товар рекомендую на все 100!
Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться.
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Много раз брал обувь БОНА. Размерная сетка полностью соответствует. У меня стопа ровно 28 сантиметров -44 размер на мою широкую стопу точно в размер мяч гонять, бегать хорошо.. Для пеших походов беру 45 размер - получается чуть свободно как нравится.
Летнее платье с длинными рукавами из плотной ткани отлично держит форму и не просвечивает. Удобный и актуальный крой оверсайз — свободная посадка не будет сковывать ваших движений. Также можете носить это платье весной и осенью. Платье-футболка прекрасно подойдет и в качестве домашней одежды, и для лаконичных ежедневных образов. Благодаря свободному крою, модель актуальна для будущих мам. На сайте действует функция ускоренной доставки.
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Очень красивое платье. По фигуре село идеально. Рукав по длине с запасом. Материал — приятный к телу «холодок». Просто восхитительно! Спасибо большое. Дошло просто молниеносно быстро.
Линзы этих фотохромных солнцезащитных очков, также известных как «хамелеоны», меняют светопропускание или, попросту говоря, темнеют при ярком солнце или, наоборот, светлеют, когда освещенность вокруг становится ниже. Поэтому они должны подойти водителям и будут удобны для использования в дороге. Для заказа доступны желтые солнцезащитные мужские очки с пятью цветами оправы на выбор.
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Отлично! Доставка на дом! Оправа приятная на ощупь. Сидят хорошо. Рекомендую, т.к. легкие и не устают уши, протирать быстро и легко.
Если вы любите готовить, то она вам точно понравится. Удобная в использовании овощерезка с набором острейших стальных лезвий моментально, просто и, что немаловажно для любой хозяйки, красиво нарежет овощи и фрукты. Так же на ней можно натереть сыр или приготовить фруктовое пюре, что пригодится мамам с маленькими детьми. Благодаря экспресс-доставке этот товар придет к вам в течении нескольких дней.
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Потрясающая вещь. У каждой хозяйки на кухне просто обязана быть Овощерезка. Время нарезки продуктов сокращается в разы. Продукты после нарезки ровненькие и красивенькие кубики, нарезать можно всё, в том числе и лук репчатый. Советую всем, берите и не сомневайтесь. Качество отличное, ножи очень острые - обращайтесь ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, можно порезать пальцы даже при мойке Овощерезки. Всё точно как в описании и на картинках. Продавец отвечает на вопросы. Рекомендую к покупке данный товар.
Вакуумный робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro с отличной силой всасываемости, вместительным пылесборником и аккумулятором, который позволяет ему работать до двух с половиной часов, станет отличным домашним помощником или классным подарком для всех любителей чистоты. Особенно, для ленивых любителей чистоты) А экспресс-доставка гарантирует, что ваш новый робот придет к вам очень быстро!
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Отличный вакуумный робот, работает должным образом, очень хорошая чистка. С двумя собаками он очень хорошо улавливает все волоски, которые отпускают. Красивый дизайн.
Атласная качественная майка — идеальный компонент для женского гардероба. Можно миксовать совершенно для разных образов, начиная с повседневного и заканчивая вечерним выходом. Выбирайте подходящую расцветку из множества приятных тонов. В майке подшит второй короткий слой. Мягкий топ подчеркнет вашу женственность, подойдет для любой фигуры, для делового и домашнего стиля, романтического вечера, прогулки, собеседования или праздника.
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Супер топ, очень довольна и буду заказывать ещё в другом цвете. С продавцом не общалась, но точно рекомендую.
Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?
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Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила.
Шикарный триммер Xiaomi может работать без подзарядки до 180 минут. Улучшенные тройные лезвия помогают достигать идеального результата как при сухом, так и при влажном бритье. Триммер имеет led-дисплей, показывающий состояние батареи, время использования и режим бритья. Имеет функцию автоматической очистки и блокировки. Товар участвует в программе экспресс-доставки Плюс.
В отзывах пишут:
Бритва пришла быстро, упакована хорошо, бреет лучше старой Филипс, на ощупь приятная, на экране кроме оставшихся минут работы все на китайском, но это не мешает - все и так понятно. Зарядку держит очень хорошо.
Стопроцентный хлопок и отсутствие швов - это эталон удобства, если речь о футболках. Комфортная универсальная вещь, которую не хочется снимать, продается со скидкой и ускоренной доставкой. У товара очень высокий рейтинг - покупатели отмечают качественный пошив и очень приятную цену.
В отзывах пишут:
Футболка пришла за 2 дня на почту. Качество отличное, 100% хлопок, на ощупь приятная, швы хорошо прошиты, нитки не торчат.
Пока нам напоминают, что пользоваться телефоном за рулем опасно и карается штрафом, мы нашли отличное решение. Держатель, который помимо крепкой фиксации еще и очень удобный. Главное отличие от массы остальных — возможность поворачивать смартфон так, как вам нравится. Найти удобный угол даже в самую солнечную погоду можно будет без проблем. При этом не переживая, что ваш гаджет упадет.
Мы работаем в сидячем положении и проводим большую часть дня за компьютером. Идеально ровно сидеть все время невозможно, и в конце дня мы ощущаем дискомфорт. Если запустить, грозят серьезные последствия. Чтобы их предотвратить, да и просто с комфортом работать, пригодится домашний массажер. Можно использовать для ног, шеи и спины. Скорость регулируется.
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Есть специальный кабель для подключения прямо к прикуривателю.
Сезон дождей объявляется открытым! Но не спешите доставать резиновые сапоги или искать новую пару непромокаемой обуви из особенной ткани. Есть способ проще — резиновые “чехлы” для обуви. По сути, это те же резиновые сапоги, только из более тонкого материала. Мало весят и не занимают много места: можно таскать в сумке или рюкзаке. При этом точно знать, что под дождем ноги не намочите.
Лето — время, когда хочется носить на себе минимальное количество вещей. И речь сейчас не об одежде. Рюкзак для многих – обязательный атрибут в любое время года. Вот только в такую жару хочется, чтобы за вашей спиной он был маленьким и невесомым. Именно такой создала компания Xiaomi. Если вы носите в рюкзаке только кошелек, зарядку и пауэрбанк, можно даже забыть, что на вашей спине что-то есть. На выбор куча расцветок, в том числе ярких - идеально для летних прогулок.
Все мы в этом году столкнулись с проблемой оплаты с помощью смартфона. Одна из самых удобных функций, существующих в нашем телефоне, если и работает, то периодически некорректно. Пользоваться картой никто не перестал, но теперь приходится носить ее с собой. Чтобы не забыть дома, предлагаем недорогой чехол с дополнительным слотом. Карта в него легко поместится, при этом можно будет пользоваться, не вытаскивая из чехла.
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На телефоне носится, как влитой
Но первое время будут тяжеловато прожиматься боковые кнопки
Смарт-телевизор с хорошим функционалом и моментальным подключением. Детализированное изображение благодаря технологии Micro Dimming. Смотрите фильмы в высоком разрешении: благодаря запантенованному алгоритму девайс способен масштабировать исходное изображение до формата 4K в режиме реального времени. Объемный звук перенесет вас в атмосферу просматриваемого фильма или игры. Приложение T-Cast — вместо пульта дистанционного управления: с его помощью можно просматривать фото и видео с экрана телефона и управлять устройством. Заказывайте на сайте с ускоренной доставкой из России.
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Все отлично, курьер привез на день раньше заявленной даты доставки. Без повреждений, дождался, пока мы откроем и включим. Телевизор работает отлично.
Поездка за город, на дачу или на пикник просто не может обойтись без вкусных и сочных шашлыков. Набор шампуров из качественной пищевой стали со стильной деревянной ручкой — это то, что вам нужно! Набор красив и удобен в применении — деревянные ручки не так быстро нагреваются. Если вы хотите преподнести полезную и оригинальную вещь в подарок другу, коллеге или просто хорошему человеку, набор шампуров станет отличным решением. Длина шампура — 40 см, ширина — 1,2 см, толщина металла — 3 мм, толщина рукоятки — до 3,0 мм. Заказывайте товар с ускоренной доставкой из России.
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Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. На данный товар действует ускоренная доставка.
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Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.
Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.
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Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше.
Телефон во время пробежки лежит в кармане? Это не очень надежно. Гораздо удобнее обзавестись специальной поясной сумкой буквально за копейки. В нее без проблем поместятся и большой смартфон, и ключи от квартиры, и деньги, и носовой платок. Такую сумочку доставляют покупателям почти мгновенно - на товар действует экспресс-доставка.
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Качественных и веселых футболок для малышей никогда не бывает много. Хлопковые, не жаркие и очень приятные к телу они будут долго радовать как детей, так и их родителей. В наличие есть разные размеры (с удобной и понятной размерной сеткой), а также большой выбор расцветок и рисунков, чтобы угодить даже самым требовательным покупателям.
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Классная футболка. 100% хлопок. Пришло очень быстро с другими товарами. Хорошо, что на воротнике нет вшитых ярлыков, которые натирают. Они приклеены и быстро убираются.
Торговая марка Baseus известна своими наушниками и зарядными устройствами — это более доступные аналоги топовых продуктов от знаменитых производителей. Наушники Baseus WM01, к примеру, работают 5 часов без подзарядки, а с подзарядкой от бокса — больше суток. Они мгновенно подключаются к гаджетам, радуют потрясающими басами и надежно изолируют внешний шум благодаря инновационному дизайну. Заказывайте эти наушники, если не хотите переплачивать! Кстати, на этот товар действует экспресс-доставка.
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Наушники огонь, как и вся продукция Baseus. Басы на уровне. Протестировал на разговор - результат отличный, звук чистый, как на телефоне. Предыдущие наушники раздал жене и детям)). Рекомендую.
Эти мужские «дышащие» кроссовки — подходящая обувь для летнего и весеннего периода. За счет своей расцветки пара очень практична. Эластичная подошва из ПВХ не сковывает движения при ходьбе, а «дышащие» стельки предотвращают потливость ног. Высота подошвы может доходить до трех сантиметров. Заказывайте на странице товара, ведь дешевле вы вряд ли найдете!
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Кроссовки просто бомба, полностью выглядят как на фото. Удобные и легкие. Просто бомба, очень советую к покупке. Долго были в обработке, но потом очень быстро приехали (примерно недели 2-3) до Татарстана.
Стильный раздельный женский купальник создан для ярких пляжных приключений и комфорта, сделает вашу фигуру изящной и стройной. Классическая модель купальника быстро сохнет, не выгорает на солнце и устойчива к воздействию хлора и морской воды. Благодаря верху с открытыми плечами ваша фигура будет выглядеть идеально. Подойдет для бассейна и пляжного отдыха. Не просвечивает. Ускоренная доставка по России.
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Купальник супер, очень довольна, буду ждать море. По размеру идеально подошел, цвет очень красивый, спасибо продавцу. Доставка очень быстрая
Футболка является базовым предметом гардероба, потому никогда не будет лишней. Приятный материал, оригинальные принты, качественный пошив и большой выбор размеров. Кстати, на товар сейчас действует скидка в 20%.
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Доставка до Ростова-на-Дону около месяца, качество очень приятное к телу, рисунок хороший прорезиненный, размер М на 42/44 сидит свободно, нитки не торчат, запаха нет, швы ровные, все отлично, товар рекомендую. Буду брать еще.
Уборка — то, что всегда возвращается к нам осенью. Лето все же время отдыха, тем более, если вдали от дома. Учитывая, что первый месяц осени уже прошёл, будем нагонять. Рекомендуем заняться видом из окна. Осенью он, по большей части, итак не кажется самым прекрасным. А если вдобавок к серой погоде стёкла будут серыми от остатков лета — вид будет совсем печалить. Так что берём удобную швабру в руки и отправляемся на балкон.
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Приезжает в разобранном виде, собрать не так трудно.
Незаменимая в хозяйстве находка. Компактный, но многофункциональный органайзер для кухни или ванной комнаты, который не нужно прибивать к стене. Он крепится к металлическим поверхностям с помощью больших магнитов и способен выдержать вес до 10 кг. Модель состоит из полочки, держателя для бумажных и обычных полотенец и крючков. Несомненным плюсом является и стильный дизайн - органайзер выполнен из металла и дерева и отлично впишется в любой интерьер.
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Продавец практически мгновенно отправил заказ. Посылка пришла очень быстро - чуть больше недели в МСК обл. Вид у посылки был, как будто ее всю дорогу пинали ногами. Но внутри все идеально. Товар отличного качества. Держится очень крепко. Я очень довольна. Смотрится полочка суперски. Это одно из лучших приобретений на Али.
Элегантный и практичный кабель предназначен для зарядки iPhone 5/6/7/8/X/11/12, iPad и скоростной передачи данных через USB. Кабель универсален для мобильных устройств Apple. Кабель обеспечивает высокую скорость передачи данных до 480 Мбит/с для мгновенной загрузки музыки, фотографий и видео на iPhone, а также скоростную зарядку телефона, используйте адаптер питания на 2,4А. Шнуры очень гибкие. На данный товар действует функция ускоренной доставки.
В отзывах пишут:
Отличный кабель, качество на уровне. Заряжает телефон отлично! Быстрая доставка в магазин "Пятерочка", меньше двух недель. Рекомендую продавца и этот товар. Взял сразу несколько размеров кабелей: для машины, для павер банка и компьютера. Все работает отлично.
В 2022 году наличием нескольких десятков гаджетов у одного человека не удивить. Пока не придумали бесконечные аккумуляторы, выкручиваемся подобными зарядками. Они сэкономят много времени. Эта “многорукая” зарядка одновременно может заряжать до 9 устройств. Восемь из них — стандартным способом (по проводу и быстро), один - на беспроводной панели сверху.
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Иногда гаснет экран с показателями. Пробуждается при помощи пары касаний.