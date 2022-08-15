11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
18 самых красивых станций метро со всего света
Забудьте о грязных, тусклых и скучных платформах — вас ждут произведения искусства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Метро, вероятно, одно из последних мест, где вы ожидаете увидеть красоту и изящество. Тем не менее, в некоторых странах под землей хранятся сокровища интереснее и доступнее пиратских кладов.
Мы собрали 18 самых красивых станций метро, в некоторых из которых можно побывать, не выезжая за пределы страны.
Маяковская, Москва, Россия
На момент своего открытия в 1938 году «Маяковская» была самой глубокой станцией московского метро. Станция имеет статус ценного объекта культурного наследия регионального значения.
Байконур, Алма-Ата, Казахстан
Названа в честь одноименного космодрома, расположенного в Казахстане. По изначальной задумке архитектурно-художественное решение станции в стиле «хай-тек» должно имитировать внутренности космического корабля.
Толедо (Toledo), Неаполь, Италия
Одна из самых глубокозаложенных станций метро в мире: 2 из 18 установленных на ней эскалаторов опускаются на глубину 30 метров — высоту одиннадцатиэтажного дома. Мозаика, причудливо подсвеченная синими и серебряными светодиодами, создает оптическую иллюзию, а эскалатор кажется тоннелем, ведущим прямо под облака.
Родхусет (Rådhuset), Стокгольм, Швеция
Станция названа в честь городской Ратуши, здание которой находится выше на поверхности. Как многие другие станции Синей линии метро, представляет собой органическую архитектуру с неровной неотделанной поверхностью на естественных системах пещер.
Луцзяцзуй (Lujiazui), Шанхай, Китай
Интерес представляет не сама станция, а расположенный в ней аттракцион — тоннель «Достопримечательности Бунда» (Bund Sightseeing Tunnel) длиной 646,7 метра. Это виртуальный подземный объект, который можно посмотрев сквозь прозрачные стены экскурсионного поезда.
Арз-э-Метье (Arts Et Métiers), Париж, Франция
Свое название эта станция получила по расположенным рядом Национальной консерватории искусств и ремесел и одноименному музею. В 1994 году благодаря бельгийскому художнику она приобрела свой нынешний вид — подводной лодки из произведений Жюля Верна.
Бульвар Формоза (Formosa Boulevard Station/美麗島站), Гаосюн, Тайвань
Главная достопримечательность станции, которую часто также называют «Остров Мэйли» — это Купол Света — самое большое стеклянное перекрытие в мире. Огромный стеклянный круг диаметром 30 метров перекрывает площадь в 2180 квадратных метров.
Станция Халида ибн аль-Валида (Khalid Bin Al Waleed Station), Дубай, ОАЭ
Эта станция, также известная как «Бурджуман», находится под одноименным торговым центром, одним из старейших в Дубае. Ее характерной особенностью являются люстры, похожие на медуз, которые придают станции подводную атмосферу.
Кунгстрэдгорден (Kungsträdgården), Стокгольм, Швеция
Станция является подземной, располагается в скальной породе на глубине 34 метра ниже поверхности земли и 29,3 метра ниже уровня моря, являясь самой глубокой станцией Стокгольмского метро. Оформители станции вдохновляясь дворцами, стоящими у парка «Королевский сад» (Kungsträdgården) — исторической достопримечательностью города.
Площадь святого Герарда (Szent Gellért tér), Будапешт, Венгрия
Одна из самых глубоких станций 4−1 линии. Находится в Буде на правом берегу Дуная на спуске моста Свободы у подножия горы Геллерта.
Вестфридхоф (Westfriedhof), Мюнхен, Германия
Из-за особенностей дизайна местные рекламные агентства часто используют станцию в качестве объекта фотографии. Свет исходит от 11 ламп диаметром 3,8 метра, которые светят красным, синим и желтым цветом и расположены в западной части окон, что «делит» платформу на разные цвета.
Львиный мост (Lavov most / Лъвов мост) София, Болгария
Станция работает с 31 августа 2012 года, в ней самые высокие стены, а на платформе стоят настоящие уличные фонари. Переход станции, пересекающий реку Владайскую, построен по очень оригинальному способу: он находится на платформе, расположенной над проходящими поездами в самом тоннеле.
Т-Сентрален (T-Centralen), Стокгольм, Швеция
В названии «Centralen» переводится как «центр», буква «T» — сокращение от tunnelbana («метро»). Названа по центральному вокзалу города. Станция вырублена в скале, своды имеют неправильную форму и никак не обделаны, лишь покрыты защитным слоем набрызг-бетона.
Аточа (Madrid Atocha / Estación de Madrid Atocha), Мадрид, Испания
Станция Аточа — крупнейший железнодорожный узел Мадрида и всей Испании. В центре современной станции располагается зимний сад с пальмами и другими тропическими растениями и водоемом с большой колонией черепах.
Канэри-Уорф (Canary Wharf), Лондон, Англия
Станция расположена непосредственно в центре самого быстрорастущего из лондонских деловых кварталов Канэри-Уорф, который является главным конкурентом исторического финансового и делового центра британской столицы — Лондонского Сити. На станции снимался фильм «Звездные войны: Изгой-один».
Автово, Санкт-Петербург, Россия
На станции отсутствуют эскалаторы, в станционный зал ведёт широкая, облицованная красным мрамором, винтовая лестница. 15 декабря 2011 года Советом по сохранению культурного наследия станция была внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Синтагма (Syntagma), Афины, Греция
Когда Афины в конце 90-х годов готовились к тому, чтобы принять Олимпийские игры, было решено провести две дополнительные ветки метро в центре города. Именно здесь, на площади Синтагма, были обнаружены тысячи археологических находок, которые являются историческими памятниками классической эпохи. И сейчас, выходя из вагона поезда метро, люди могут полюбоваться разнообразными экспонатами, которые расположены за стеклом.
Киевская, Москва, Россия
Художественное оформление станции посвящено теме дружбы народов. Стены и колонны эскалаторного зала облицованы светлым мрамором, а окаймляющий зал дуговой коридор — декоративным мрамором разных цветов; также стену зала за колоннами украшает мозаичный фриз.
Олеся Маевская