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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Барсучата из Прибайкальского национального парка попали в фотоловушку

Малыши появились на свет весной, но только сейчас окрепли достаточно, чтобы изучить мир за пределами своей норы.

В официальной группе «ВКонтакте» ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» появилось видео с тремя барсучатами. На нем полосатые малыши играют друг с другом, изучают зеленые угодья и фотоловушку. В конце ролика в кадр попал еще один юный обитатель парка — медвежонок.

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Детеныши у барсуков рождаются в конце марта — начале апреля в подземных норах беспомощными и слепыми. Только в возрасте 35−42 дней они открывают глаза, начинают выходить за матерью из норы, но примерно до 3 месяцев все еще питаются только молоком и почти не покидают пределы «дома».

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» — это объединенная дирекция четырех особо охраняемых природных территорий федерального значения: Прибайкальского национального парка, Байкало-Ленского заповедника и федеральных заказников «Тофаларский» и «Красный Яр». Общая площадь охраняемой территории составляет более миллиона гектаров.

Недавно мы писали о том, что в фотоловушку Кандалакшского заповедника попали медвежата и пара волков, которых впервые удалось запечатлеть на видео.

Олеся Маевская

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