17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали эмбрион мыши, используя лишь стволовые клетки
В будущем эта технология может помочь женщинам иметь детей без риска для своего организма.
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Сотрудники Отдела молекулярной генетики Института Вейцмана, Израиль, вырастили эмбрион мыши без использования оплодотворенных яйцеклеток. Исследование опубликовано в журнале Cell.
Ученым удалось использовать для эксперимента стволовые клетки грызунов. И хотя большинство клеток погибли, так и не дав начало эмбриону, около 0,5% прожили до восьмого дня развития: у них уже билось сердце, имелся зачаток нервной системы и желточный мешок.
Дальнейшие исследования и эксперименты помогут женщинам заводить детей без риска для здоровья матери.
Однако одной из ключевых проблем при развитии этой технологии могут стать юридические аспекты, поскольку нет прецедентов взаимодействия с «искусственным живым существом».
Еще одним «щекотливым» вопросом может стать вопрос источника стволовых клеток. В своей работе израильские ученые использовали стволовые клетки из мышиных эмбрионов, но потенциально для создания «искусственного эмбриона» возможно использовать индуцированные стволовые клетки, полученные, к примеру, из клеток кожи.
В таком случае новое существо будет клоном донора. И хотя во многих странах мира клонирование человека находится под запретом, подобные исследования способны ликвидировать списки ожидания больных, нуждающихся в пересадке органов, спасти жизнь недоношенных младенцев и дать шанс женщинам иметь детей, не рискуя для этого собственным здоровьем.
Олеся Маевская