18 самых красивых станций метро со всего светаЗабудьте о грязных, тусклых и скучных платформах - вас ждут произведения искусства
Фоторепортажи
9Победители Nature TTL Photographer of the Year
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
Спецоперация на Украине
18:02 (мск), источник: © РИА Новости

Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога Минерву, сообщил портал Adevarul со ссылкой на источники в Нацбанке.

Источник: © РИА Новости

«Известный астролог Минерва работает в Национальном банке Румынии (БНР). Информация о приеме на работу ее светлости была подтверждена официальными лицами БНР, которые, однако, уточнили, что она занимает должность секретаря директора, занимающегося административным обслуживанием банка», — сообщает портал.

Минерва и сама подтвердила, что теперь работает в Национальном банке страны в одном из подкастов.

«Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать, но это ничего не значит, потому что у меня есть идея сделать подкаст», — заявила Минерва.

Настоящее имя астролога Габриэла Дима, ей 64 года и она уверяет, что занимается астрологией уже 50 лет. По данным румынских СМИ, у нее есть дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Ваши проблемы нас не волнуют'. Евросоюз решился на отчаянный шаг
'Достал уже'. Немцы жестко ответили на обращение Зеленского к россиянам
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта