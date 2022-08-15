Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога

«Известный астролог Минерва работает в Национальном банке Румынии (БНР). Информация о приеме на работу ее светлости была подтверждена официальными лицами БНР, которые, однако, уточнили, что она занимает должность секретаря директора, занимающегося административным обслуживанием банка», — сообщает портал.
Минерва и сама подтвердила, что теперь работает в Национальном банке страны в одном из подкастов.
«Сейчас у меня исполнительная должность, я работаю в Национальном банке. К сожалению, я больше не имею права гадать, но это ничего не значит, потому что у меня есть идея сделать подкаст», — заявила Минерва.
Настоящее имя астролога Габриэла Дима, ей 64 года и она уверяет, что занимается астрологией уже 50 лет. По данным румынских СМИ, у нее есть дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.