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18:39 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство образования Украины сообщило об исключении предметов по русскому языку и литературе из школьной программы.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Из перечня рекомендуемых для использования в образовательном процессе изъяты программы “Литература (русская и зарубежная)”, “Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке” для 5−9 классов, программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10−11 классов, “Русский язык и литература (интегрированный курс)”, — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что из программы уберут произведения русских и белорусских писателей. Вместо них добавят работы зарубежных авторов «в соответствии с литературным процессом и с учетом возрастных особенностей учащихся».

При этом школьники смогут ознакомиться с книгами таких писателей как Николай Гоголь и Михаил Булгаков, так как их жизнь и творчество «были тесно связаны с Украиной».

Рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины 16 июня анонсировала, что из школьной программы уберут все произведения, написанные российскими и советскими авторами, за исключением украинских.

Речь шла о творчестве Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева, Николая Некрасова, Михаила Булгакова, Ивана Крылова и Антона Чехова. Кроме того, планировалось запретить произведения «Ревизор», «Нос» и «Шинель» Николая Гоголя.

В начале июля киевский горсовет сообщил о разработанном проекте решения, согласно которому в украинской столице запретят публичное использование любого русскоязычного культурного продукта, в том числе книг, спектаклей и концертов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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