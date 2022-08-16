На Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу

«Из перечня рекомендуемых для использования в образовательном процессе изъяты программы “Литература (русская и зарубежная)”, “Русский язык для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке” для 5−9 классов, программы по русскому языку для общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке/с обучением на русском языке для 10−11 классов, “Русский язык и литература (интегрированный курс)”, — говорится в публикации на сайте ведомства.
При этом школьники смогут ознакомиться с книгами таких писателей как Николай Гоголь и Михаил Булгаков, так как их жизнь и творчество «были тесно связаны с Украиной».
Рабочая группа при Министерстве образования и науки Украины 16 июня анонсировала, что из школьной программы уберут все произведения, написанные российскими и советскими авторами, за исключением украинских.
В начале июля киевский горсовет сообщил о разработанном проекте решения, согласно которому в украинской столице запретят публичное использование любого русскоязычного культурного продукта, в том числе книг, спектаклей и концертов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.