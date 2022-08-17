10:46 (мск), источник: ТАСС Наука
Вымершего сумчатого волка хотят возродить
На это ученым предоставят грант в размере $10 млн.
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СИДНЕЙ, 17 августа. /ТАСС/. Австралийские ученые из Университета Мельбурна намерены вернуть в дикую природу тасманийского сумчатого волка, вымершего в начале прошлого века. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в среду на странице университета в Twitter.
Как отмечается в сообщении, исследовательская лаборатория Университета Мельбурна, занимающаяся изучением вымершего австралийского сумчатого хищника, намерена применить технологии редактирования ДНК и при помощи инструмента CRISPR возродить тилацина. Сделать это им позволит партнерство с американской биотехнологической компанией Colossal Biosciences. «Мы сможем сделать гигантский шаг вперед <…> в решении такой грандиозной задачи, как возрождение вымерших животных и при помощи системы редактирования генома CRISPR. Уверен, что уже через 10 лет у нас может появиться первый живой детеныш тилацина», — рассказал руководитель лаборатории комплексных исследований генетического восстановления сумчатого волка Эндрю Паск.
Также сообщается, что в рамках партнерства Университета Мельбурна и Colossal Biosciences будут существенно расширены исследования, направленные на изучение австралийских сумчатых животных и защиту их популяций. «Это позволит нам сосредоточиться на создании репродуктивных технологий для австралийских сумчатых и поможет сохранить виды, находящиеся под угрозой», — сказал профессор Паск.
Планируется, что Colossal Biosciences предоставит грант в размере $10 млн, который позволит международной команде из 50 австралийских и американских ученых работать над проектом возрождения тилацина.
Тилацин или сумчатый волк — вымершее сумчатое млекопитающее. Среди причин вымирания вида предполагают болезни, конкуренцию с собаками динго, истребление человеком, изменение климата или совокупность всех, или нескольких из названных факторов. В новейшей истории встречался только на острове Тасмания, где был широко распространен до 1830-х годов, однако за следующие сто лет животное было полностью истреблено. Первая попытка секвенировать геном сумчатого волка была предпринята учеными еще 2018 году, когда они сумели выделить фрагменты ДНК тилацина из музейных образцов столетней давности, однако их оказалось недостаточно для получения пригодного для клонирования материала.