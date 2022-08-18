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10:38 (мск), источник: Звук

Тот еще жук: Дрейк побил рекорд The Beatles в чарте Billboard Hot 100

Пока Трэвис Скотт соревновался с BTS в миллионных продажах мерча, Дрейк взял и замахнулся на рекорд The Beatles в Billboard Hot 100. Гордость всея Канады продолжает творить историю чарта, став артистом с наибольшим количеством синглов в пятерке лучших за все время существования хит-парада.

Источник: AP 2022

Как уточняет Billboard, речь идет о 30 треках, хотя в NME насчитали 31, отметив, что первой попавшей в топ-5 песней стала Best I Ever Had 2009 года.

The Beatles долгие годы удерживали за собой первенство с 29 синглами, однако, как ни странно, Дриззи отобрал его с помощью Staying Alive с DJ Khaled и Lil Baby — того самого, в клипе на который артист появился в образе доктора. Сингл также помог Дрейку расширить количество рекордов по наибольшему количеству попаданий в топ-10, топ-20, топ-40 и всего Hot 100 с момента создания хит-парада.

В этом году рэпер стал и первым в истории сольным исполнителем-мужчиной, дважды дебютировавшим на вершинах Billboard 200 и Billboard Hot 100 с альбомом Honestly, Nevermind и совместным с 21 Savage синглом Jimmy Cooks с той же пластинки.

Судя по тому, как уверенно Дриззи обгоняет легенд мировой музыки, создается ощущение, будто все его еще не выпущенные работы заранее обречены бить рекорды. С другой стороны, недавнее фееричное падение пластинки Honestly, Nevermind в Billboard Hot 100 с 13-го места аж на 94-е показало, что от фиаско и непонимания слушателей не застрахована даже такая большая звезда, как Дрейк.

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