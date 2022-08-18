Тот еще жук: Дрейк побил рекорд The Beatles в чарте Billboard Hot 100

Как уточняет Billboard, речь идет о 30 треках, хотя в NME насчитали 31, отметив, что первой попавшей в топ-5 песней стала Best I Ever Had 2009 года.
The Beatles долгие годы удерживали за собой первенство с 29 синглами, однако, как ни странно, Дриззи отобрал его с помощью Staying Alive с DJ Khaled и Lil Baby — того самого, в клипе на который артист появился в образе доктора. Сингл также помог Дрейку расширить количество рекордов по наибольшему количеству попаданий в топ-10, топ-20, топ-40 и всего Hot 100 с момента создания хит-парада.
Судя по тому, как уверенно Дриззи обгоняет легенд мировой музыки, создается ощущение, будто все его еще не выпущенные работы заранее обречены бить рекорды. С другой стороны, недавнее фееричное падение пластинки Honestly, Nevermind в Billboard Hot 100 с 13-го места аж на 94-е показало, что от фиаско и непонимания слушателей не застрахована даже такая большая звезда, как Дрейк.