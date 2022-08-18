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11:32 (мск), источник: © РИА Новости

В России создали дрожжи с человеческим геном для медицинских целей

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Метод производства особых молекул, ускоряющих заживление тканей, разработали ученые ВятГУ. По их словам, технология позволит производить в России препараты, востребованные при выращивании искусственных органов и в травматологии. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Источник: ВятГУ

Тромбоцитарный фактор роста — белковая молекула, ускоряющая развитие фибробластов и других «строительных блоков», применяемых организмом для заживления поврежденных тканей. В организме человека эта молекула производится в очень небольшом количестве.

Лекарства на основе факторов роста тромбоцитов широко применяются в травматологии и регенеративной медицине, рассказали ученые. По их словам, такие препараты обладают сильным терапевтическим эффектом, а также используются при выращивании искусственных органов и тканей из стволовых клеток.

Специалисты Вятского государственного университета разрабатывают технологию, которая позволит промышленно производить фактор роста тромбоцитов. По словам авторов, технология ориентирована на импортозамещение.

«У нашего метода есть аналоги в мире, но по разным причинам зарубежные лекарства с фактором роста сегодня труднодоступны в России. Купить сами молекулы за границей можно, но она стоит недешево, а поставки могут прекратиться в любой момент. По нашим прогнозам, новая технология может стать в два-три раза продуктивнее зарубежных», — отметила младший научный сотрудник кафедры биотехнологии Института биологии и биотехнологии ВятГУ Анна-Анастасия Мистерова.

Источником ценного вещества стали дрожжи вида Pichia pastoris, в геном которых ученые поместили клонированный человеческий ген, кодирующий фактор роста тромбоцитов. Добавление метилового спирта, который этот вид одноклеточных грибов использует для получения энергии и углерода, заставляет генномодифицированные дрожжи синтезировать фактор роста, которые затем очищается с помощью хроматографии.

По словам специалистов ВятГУ, им удалось получить фактор роста PDGF-BB с чистотой более 98 процентов и высокой стабильностью. Ученые создали опытный образец препарата в форме геля с содержанием фактора роста 100 мкг/мл.

«Наш метод извлечения фактора роста из дрожжей не имеет аналогов в научной литературе. Наше решение в целом, вероятно, будет интересно тем странам и компаниям, которые вынуждены “догонять” в этом сегменте биотехнологий, заботясь об экономности», — рассказала Анна-Анастасия Мистерова.

В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать предложенную технологию.

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