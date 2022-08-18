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11:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обезьянка из Калифорнии вызвала полицию в зоопарк

Пострадавших, как и состава преступления, нет.

Источник: San Luis Obispo County Sheriff's Office

Правоохранительные органы Калифорнии отреагировали на звонок службы экстренной помощи из зоопарка «Zoo to You» в Пасо Роблс и обнаружили, что их вызвала обезьянка Рут. В лапы животного попал заблокированный телефон и, судя по всему, она вызвала 911, передает Independent.

Когда звонок прервался, специалисты несколько раз безуспешно пытались связаться с «пострадавшим». Когда полиция добралась до зоопарка, они поняли, что никого спасать не нужно.

«Наши офицеры повидали много “обезьян” на службе. Но такое случилось впервые», — прокомментировало ведомство ситуацию в социальных сетях.

Олеся Маевская

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