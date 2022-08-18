11:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обезьянка из Калифорнии вызвала полицию в зоопарк
Пострадавших, как и состава преступления, нет.
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Правоохранительные органы Калифорнии отреагировали на звонок службы экстренной помощи из зоопарка «Zoo to You» в Пасо Роблс и обнаружили, что их вызвала обезьянка Рут. В лапы животного попал заблокированный телефон и, судя по всему, она вызвала 911, передает Independent.
Когда звонок прервался, специалисты несколько раз безуспешно пытались связаться с «пострадавшим». Когда полиция добралась до зоопарка, они поняли, что никого спасать не нужно.
«Наши офицеры повидали много “обезьян” на службе. Но такое случилось впервые», — прокомментировало ведомство ситуацию в социальных сетях.
Олеся Маевская