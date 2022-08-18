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15:30 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Японии захотели приучить молодёжь к алкоголю

Национальное налоговое агентство Японии (NTA) объявило конкурс среди людей в возрасте от 20 до 39 лет. Им нужно предложить способы склонить молодёжь к употреблению алкоголя. Об этом сообщил Financial Times. Как отметило издание, японцы стали меньше пить из-за сокращения населения, изменения образа жизни и пандемии коронавируса. На фоне этого сократились и налоговые поступления.

Источник: AP 2022

По информации Financial Times, конкурс Sake Viva! продлится до начала сентября. Его участники должны представить «новые продукты и дизайны», а также способы поощрения употребления спиртных напитков дома.

В японском Минздраве заявили, что не сотрудничали с NTA по вопросу организации конкурса, однако находятся в контакте по поводу употребления алкоголя и здравоохранения. В ведомстве выразили надежду, что проведение конкурса будет «разумным» в части допустимого количества алкоголя.

В отчёте налогового ведомства указано, что если в 2011 году на долю алкоголя приходилось 3% всех налоговых поступлений Японии, то к 2020 году доля уменьшилась до 2%. Снизилось и среднегодовое потребление алкоголя взрослыми японцами — со 100 литров на человека в 1995 году до 75 литров в 2020 году.

Как отметили в Financial Times, конкурс NTA — уже не первый проект, призванный компенсировать последствия старения и сокращения страны, а также изменения отношения к здоровью и потреблению алкоголя. Ранее в Японии запустили проект Enjoy Sake! (с англ. «Наслаждайтесь саке») — в его рамках участники предлагали свои идеи по продвижению алкогольных напитков.

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