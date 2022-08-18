В Японии захотели приучить молодёжь к алкоголю

По информации Financial Times, конкурс Sake Viva! продлится до начала сентября. Его участники должны представить «новые продукты и дизайны», а также способы поощрения употребления спиртных напитков дома.
В японском Минздраве заявили, что не сотрудничали с NTA по вопросу организации конкурса, однако находятся в контакте по поводу употребления алкоголя и здравоохранения. В ведомстве выразили надежду, что проведение конкурса будет «разумным» в части допустимого количества алкоголя.
В отчёте налогового ведомства указано, что если в 2011 году на долю алкоголя приходилось 3% всех налоговых поступлений Японии, то к 2020 году доля уменьшилась до 2%. Снизилось и среднегодовое потребление алкоголя взрослыми японцами — со 100 литров на человека в 1995 году до 75 литров в 2020 году.
Как отметили в Financial Times, конкурс NTA — уже не первый проект, призванный компенсировать последствия старения и сокращения страны, а также изменения отношения к здоровью и потреблению алкоголя. Ранее в Японии запустили проект Enjoy Sake! (с англ. «Наслаждайтесь саке») — в его рамках участники предлагали свои идеи по продвижению алкогольных напитков.