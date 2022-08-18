18:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Национальные проекты с душой: как меняется жизнь регионов
Какие возможности здесь и сейчас дают национальные проекты.
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Проекты федерального масштаба стартовали в России в 2019 году. За прошедшие четыре года разработанным по разным направлениям целям удалось значительно продвинуться. Рассказываем на примере Удмуртии, как национальные проекты заботятся о людях.
У национальных целей России есть две основополагающих задачи: это снижение неравенства и создание для людей разных возможностей по доступу к образованию, культуре, спорту и другим направлениям.
В центре нашей работы всегда является человек и его пожелания, поэтому именно с этим связано, что наш регион, наша республика является лидером по многим целевым показателям национальных проектов. Из результатов опросов мы видим, что люди довольны, что они видят изменения.
При реализации национального проекта «Образование» большое внимание направлено на формирование у ребенка гармоничной личности и получение широкого спектра компетенций. Именно поэтому благодаря нацпроекту по всей стране открываются центры дополнительного образования, где школьники могут бесплатно обучаться по перспективным и востребованным направлениям.
Например, по перспективным направлениям ИТ-отрасли дети могут бесплатно учиться в созданных Центрах цифрового развития «IT-куб» (сейчас их 126, а в 2024 году их число достигнет 340).
Один из таких центров находится в Ижевске. Тут школьники знакомятся с программированием, разработкой приложений для мобильных устройств, виртуальной и дополненной реальности, учатся программировать роботов. Все центры цифрового образования оснащены современным оборудованием, а каждый наставник владеет актуальными и нешаблонными методиками обучения.
Ученики Центра создают самые разные приложения и сервисы. Например, для Русского музея разрабатывается приложение, где детей в игровой форме будут знакомить с искусством (запуск приложения намечен на 2023 год). А другой проект ученика IT-куба Богдана Щелчкова состоит из образовательной платформы для обучения программированию ShenPy. Скоро ее внедрят, как минимум, в шесть образовательных организаций республики.
«Есть такое выражение “IT — это новая нефть”. И очень хорошо, что сейчас это понимают и родители. Я рада, что мы живем в такое время, когда у детей есть столько возможностей бесплатно учиться, бесплатно погружаться в те или иные IT-направления, принимать участие в разных проектах. Очень здорово, что такие центры дополнительного образования открываются», — директор «IT-куба» Оксана Щелчкова.
Определиться с профессией, выявить и развить талант ребенка в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин в рамках нацпроекта «Образование» помогут в одном из региональных образовательных центров одаренных детей «ТАУ», через который ежегодно проходят более 4 тысяч ребят.
Мы работаем в парадигме, что каждый ребенок талантлив и одарен. И задача этого центра — выявить этот талант и одаренность и дать возможность ребенку проявить свой интерес. Наша миссия — это создание мотивирующей среды и интереса детям.
Дополнительное образование традиционно воспринимается родителями как творческое развитие: 36% всех имеющихся программ центра «ТАУ» художественной направленности. На втором месте спортивная тематика, на третьем — программы технической направленности, естественно-научной, туристической и социально-гуманитарной сфер.
«Наши ребята — это потенциал развития нашей территории. Мы создаем единую систему и говорим: ребята, вы нужны нам сегодня на этой территории», — сказала Римма Бякова.
Среди многочисленных проектов регионального центра — создание протезов для реабилитации людей после различных заболеваний. Ребята изготовили перчатку с ПО и датчиками движения для облегчения реабилитации людей после инсульта посредством игры. Совместно с медиками был создан курс упражнений и выстроена система реабилитации постинсультного состояния.
Также учащиеся центра «ТАУ» создали новый состав кирпича из сточных вод. Отметим, что он ничем не отличается по свойствам от привычного нам строительного материала. В центре дополнительного образования ребята разрабатывают проекты от проблемы до готового решения.
Будущее — за метапредметностью. Сейчас у нас нет проектов отдельно по физике, по химии
и т. д.Сейчас нужны знания в абсолютно разных сферах и видах деятельности.
Благодаря национальному проекту «Демография» в этом году 73 региона участвуют в проекте по модернизации центров занятости населения. С 2023 года планируется обеспечить ими полный охват регионов.
Одна из главных задач модернизации центров занятости «Работа России» — стать ближе к людям. В новых центрах не просто подбирают вакансии, а помогают каждому соискателю индивидуально, исходя из его жизненной ситуации.
В Ижевске модернизированный по национальному проекту «Демография» центр занятости открылся под новым федеральным брендом «Работа России» летом 2021 года. С начала 2022 года в Республиканский центр занятости населения Удмуртской Республики обратилось более 10 тыс. человек.
Например, благодаря консультации психолога Республиканского центра занятости жительница Ижевска кардинально изменила траекторию карьеры. Марина Анисимова решила поступить в педагогический колледж, чтобы получить профессию инструктора по организации спортивных мероприятий, хотя до этого работала в торговле. Другой житель Ижевска Михаил смог себя обеспечить, будучи студентом: «Я обратился в службу занятости, чтобы подобрать комфортную под мой образ жизни работу. Прошел тестирование и уже через несколько дней мне предложили несколько вакансий».
«Если мы раньше говорили, что средний период поиска работы где-то четыре месяца или чуть больше, то сейчас мы движемся к 2,5 месяцам, и это движение стало ощущаться на практике. Например, если говорить о молодежи до 30 лет, то в среднем время поиска работы занимает 2,5 месяца», — начальник управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики Лариса Вершинина.
Удмуртская Республика активно работает по выполнению поручения Президента по сохранению занятости. В Удмуртии официально зарегистрировано 5,5 тысяч безработных, при этом вакансий втрое больше — 18 тысяч. Для всех, кто хочет работать — работа есть!
Федеральный проект «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» создает все условия для занятий спортом: строятся самые современные спортивные объекты-физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы, дворцы спорта, ледовые дворцы, хоккейные коробки, футбольные поля, спортивные площадки ГТО; закупаются инвентарь и оборудование в спортивные школы; тренеры и специалисты в области физической культуры и спорта проходят курсы переобучения и повышения квалификации.
Благодаря федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», реализуемому в соответствии с указом Президента России Владимира Путина, в Ижевске прошла реконструкция стадиона у школы № 42.
«От баскетбола до хоккея. Самыми разными видами спорта смогут заниматься на новом стадионе ученики ижевской школы номер № 42 и жители близлежащих домов. Футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, универсальная площадка для игровых видов спорта, зона для прыжков в длину, хоккейная и воркаут площадки, сборно-разборные трибуны — в Удмуртии появился еще один современный физкультурно-оздоровительный комплекс», — прокомментировал Глава Удмуртии Александр Бречалов.
С момента реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» по всей стране открыто 373 спортивных объекта, более 1500 спортивных площадок ГТО.
К движению ГТО присоединились более 18 млн человек, приступили к выполнению нормативов более 10,8 млн человек, выполнили нормативы на знаки отличия 6,2 млн человек. Спортом занимаются 49,4% жителей России.
Сегодня государство поддерживает бизнес на всех этапах его развития — от легкого старта до выхода компании на экспорт, в том числе предоставляет льготный доступ к аренде помещений, льготные условия кредитования и налогообложения. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по всей стране создаются промышленные парки и технопарки: объем государственного финансирования составил более 13,5 млрд рублей.
Одна из самых востребованных и эффективных мер поддержки — создание пром- и технопарков для малого и среднего бизнеса. Таким образом компании получают быстрый старт на готовой инфраструктуре.
Парк «Металлургический» относится к сети индустриальных парков «Развитие» и на сегодняшний день является ядром северо-восточной промышленной зоны Ижевска. Парк появился в 2015 году на территории бывшего градообразующего предприятия Ижмаш. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в 2019 году парк расширили до 8,34 га.
Нашей основной задачей было создать инфраструктуру для производственных предприятий, чтобы компании сразу могли зайти и создавать свою продукцию.
На территории парка создана современная инфраструктура: электроподстанция, газоснабжение, автономные газовоздушные системы отопления, удобные подъездные пути.
По словам директора сети индустриальных парков «Развитие» Михаила Ромашова, на сегодняшний день заняты уже все площади, нет ни одного свободного метра, а то, что освобождается, быстро занимается предприятиями, которые хотели бы расширяться.
Сейчас здесь проектируют и изготавливают нестандартное гидравлическое оборудование, профессиональные заточные устройства для ножей, штампы и пресс-формы, оборудование для гидравлического разрыва пласта, бурения и обслуживания скважин для интенсификации добычи нефти и газа, строительные леса, алюминиевые опоры освещения, автоприцепы и многое другое.