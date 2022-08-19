00:53 (мск), источник: ТАСС
Православные христиане отметят Преображение Господне
В храмах традиционно осветят яблоки.
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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Православные верующие в пятницу отмечают праздник Преображения Господня, называемый в народе также Яблочным Спасом. В этот день во всех храмах, помимо совершения праздничных литургий, по традиции освящают плоды нового урожая.
Событие, которое вспоминают в этот день христиане, произошло на горе Фавор незадолго до крестных страданий Иисуса Христа. Согласно Евангелиям, три апостола — Петр, Иаков и Иоанн — увидели величие и славу Спасителя. Как говорится в писании, Христос «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет». Считается, что Иисус явил ближайшим ученикам свою божественную природу для того, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в вере. Тогда же, как говорится в Евангелии, апостолы увидели главных ветхозаветных пророков — Моисея и Илию, которые беседовали с Христом о его предстоящей крестной смерти.
По словам патриарха Кирилла, день Преображения должен отвлечь мысли верующих от повседневной суеты и забот и перенести их «к горнему» — высшему миру, помочь еще раз осознать, что Господь, явившийся своим ближайшим ученикам, так же близок и ко всем православным христианам.
«Господь избрал Петра, Иакова, Иоанна, чтобы преобразиться перед ними, чтобы укрепилась их вера, чтобы они увидели славу Его. Мы верим, что и нам, верующим людям, Господь также дает знаки своего присутствия в нашей жизни. И как важно не просмотреть эти знаки, сложить их в своем разуме и своем сердце, почувствовать Божие присутствие в жизни своей и с еще большей радостью и дерзновением идти навстречу Господу и Спасителю, имеющему власть преобразить весь мир и, что для нас особенно важно, преобразить наши собственные души», — сказал патриарх в проповеди на Преображение.
Праздник Преображения Господня начал официально отмечаться в IV веке, когда мать римского императора Константина Великого, святая равноапостольная Елена построила на горе Фавор храм в честь этого чуда. С V столетия празднование этого дня получило повсеместное распространение на христианском Востоке.
По обычаю, в этот день в церквях служат молебны с освящением плодов в благодарность Богу за новый урожай. В южных странах — в Греции, Кипре, Израиле и других — праздник Преображения пришелся на время сбора винограда, на Руси же традиция освящения виноградных плодов была заменена освящением яблок, которые к этому времени как раз поспевали повсюду.