11:09 (мск), источник: Lenta.Ru
В России выявили более 37 тысяч случаев COVID-19
В России за последние сутки выявили 37 609 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 037 664.
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Об этом в пятницу, 19 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зафиксировали 35 809 случаев.
Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8555), в Петербурге (4127) и Московской области (3136). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (4 случая) и на Чукотке (5 случаев).
По данным оперштаба, за минувшие сутки в России в связи с выздоровлением выписались 21 887 человек.