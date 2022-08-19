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11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выявили более 37 тысяч случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 37 609 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 037 664.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зафиксировали 35 809 случаев.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8555), в Петербурге (4127) и Московской области (3136). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (4 случая) и на Чукотке (5 случаев).

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России в связи с выздоровлением выписались 21 887 человек.

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