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11:15 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом

Умерли 64 заболевших.

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20 августаВ России впервые с середины марта выявили более 40 тыс. случаев COVID
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Источник: AP 2022

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 669, летальных исходов из-за ковида — на 64. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 40 010 случаев заражения и 69 смертей, всего с начала пандемии — 19 117 343 и 383 560 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 22 236 против 24 222 днем ранее, до 18 284 586.

 Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
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