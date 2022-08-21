В России создали дрожжи с человеческим геномТехнология позволит производить препараты, востребованные при выращивании искусственных органов и в травматологии
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
Спецоперация на Украине
16:15 (мск), источник: © РИА Новости

Москвичей предупредили о рекордной жаре

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Рекордная жара выше 30 градусов ожидается в Москве на следующей неделе, есть вероятность повторения рекордных значений за 125 лет, сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: © РИА Новости

«Прогноз на неделю: такой жары не было 125 лет. После двухдневной передышки грядущая неделя принесет жителям Центральной России 30-градусную жару с вероятностью повторов рекордных значений!», — написал Тишковец.

Он отметил, что в понедельник погода в регионе обусловится западной периферией погожего антициклона, благодаря чему в облаках появятся просветы, и потеплеет в Москве до плюс 26−28, по области — до 25−30. Во вторник станет солнечно, и зной усилится в столице до плюс 30−32, в Подмосковье до 28−33. В среду сохранится малооблачная погода, и на градус станет жарче. Пик максимальной температуры придется на четверг, когда в условиях практически ясной и штилевой погоды, воздух в мегаполисе разогреется до плюс 32−34, по региону от плюс 30 до плюс 35, что на 10−12 градусов выше нормы и близко к рекорду этого дня, который для 25 августа держится с 1897 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 33,9 градусов.

Тишковец добавил, что в пятницу вслед за холодным атмосферным фронтом, поступят скоротечные освежающие дожди и грозы, что собьет дневную температуру в Москве до плюс 26−28, по области до 25−30. Следующие, последние выходные лета, ожидаются погожими и комфортными. Ночью похолодает до 8−13 градусов, в дневные часы не выше плюс 22−27.

 Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта