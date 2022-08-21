Москвичей предупредили о рекордной жаре

«Прогноз на неделю: такой жары не было 125 лет. После двухдневной передышки грядущая неделя принесет жителям Центральной России 30-градусную жару с вероятностью повторов рекордных значений!», — написал Тишковец.
Он отметил, что в понедельник погода в регионе обусловится западной периферией погожего антициклона, благодаря чему в облаках появятся просветы, и потеплеет в Москве до плюс 26−28, по области — до 25−30. Во вторник станет солнечно, и зной усилится в столице до плюс 30−32, в Подмосковье до 28−33. В среду сохранится малооблачная погода, и на градус станет жарче. Пик максимальной температуры придется на четверг, когда в условиях практически ясной и штилевой погоды, воздух в мегаполисе разогреется до плюс 32−34, по региону от плюс 30 до плюс 35, что на 10−12 градусов выше нормы и близко к рекорду этого дня, который для 25 августа держится с 1897 года, когда московские метеорологи зафиксировали плюс 33,9 градусов.
Тишковец добавил, что в пятницу вслед за холодным атмосферным фронтом, поступят скоротечные освежающие дожди и грозы, что собьет дневную температуру в Москве до плюс 26−28, по области до 25−30. Следующие, последние выходные лета, ожидаются погожими и комфортными. Ночью похолодает до 8−13 градусов, в дневные часы не выше плюс 22−27.