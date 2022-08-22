В Испании найден «аналог» Стоунхенджа, состоящий из 500 камней Эксперты считают, что ему не менее семи тысяч лет
Фоторепортажи
12Празднование Дня ВДВ
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
Спецоперация на Украине
11:12 (мск), источник: © РИА Новости

В России за сутки госпитализировали 1704 пациента с COVID-19

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Более 33 тысяч случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 57 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
20 августаВ России впервые с середины марта выявили более 40 тыс. случаев COVID
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровел 22 281 человек, что на 0,2% больше в сравнении с 21 августа.

«Выявлено 33 061 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 57 человек», — говорится в сообщении.

«По состоянию на 22 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 704 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,0%», — говорится в сообщении.

Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах РФ, снижение — в 47, ситуация не изменилась в девяти.

Согласно сообщению, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 73 субъектах, в том числе в 30 — более чем в среднем по России.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 165,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.

Справка
Новые штаммы против старых вакцин. Какой будет шестая волна пандемии в России?В России c июля растет число заражений коронавирусом. Эксперты прогнозируют, что пик новой волны придется на конец августа или начало сентября. Чем отличается эта волна и ждать ли возвращения антиковидных ограничений?
 Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
СМИ сообщили об отказе стран Европы от военных обещаний Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
коронавирус