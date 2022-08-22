В России за сутки госпитализировали 1704 пациента с COVID-19

Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровел 22 281 человек, что на 0,2% больше в сравнении с 21 августа.
«Выявлено 33 061 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 57 человек», — говорится в сообщении.
«По состоянию на 22 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 704 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8,0%», — говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 29 субъектах РФ, снижение — в 47, ситуация не изменилась в девяти.
Согласно сообщению, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 73 субъектах, в том числе в 30 — более чем в среднем по России.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 165,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе в 23 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.