Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями Анапы Продолжаем знакомить вас с интересными местами российских курортов и проверять вашу память и интуицию.
Фоторепортажи
10Победители конкурса Ocean Conservancy 2022
8Последнее суперлуние 2022 года
Спецоперация на Украине
19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: сходство лиц может быть связано со схожей ДНК

У «двойников» бывают схожие телосложения, рост и даже вредные привычки.

Источник: François Brunelle

Сотрудники Исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне, Испания, решили сравнить на генетическом уровне схожесть объективно похожих людей. Для этого они наняли двойников, появившихся на работах канадского фотографа Франсуа Брюнеля, который с 1999 года создавал коллекцию снимков схожих во внешности людей со всего мира, сообщает Medicalxpress.

Ученым удалось привлечь 32 пары двойников: участники заполнили исчерпывающую биометрическую анкету, предоставили данные об образе жизни и слюну для анализа. Результаты показали, что эти люди имеют схожие генотипы, но различаются метилированием ДНК и ландшафтом микробиома.

Ученые отметили, что у «двойников» похожи рост и масса тела, вредные привычки и даже уровень образованности. В совокупности результаты показывают, что общие генетические вариации не только связаны со схожим внешним видом, но также могут влиять на поведение и особенности жизни.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наукаХорошие новости