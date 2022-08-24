19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: сходство лиц может быть связано со схожей ДНК
У «двойников» бывают схожие телосложения, рост и даже вредные привычки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники Исследовательского института лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне, Испания, решили сравнить на генетическом уровне схожесть объективно похожих людей. Для этого они наняли двойников, появившихся на работах канадского фотографа Франсуа Брюнеля, который с 1999 года создавал коллекцию снимков схожих во внешности людей со всего мира, сообщает Medicalxpress.
Ученым удалось привлечь 32 пары двойников: участники заполнили исчерпывающую биометрическую анкету, предоставили данные об образе жизни и слюну для анализа. Результаты показали, что эти люди имеют схожие генотипы, но различаются метилированием ДНК и ландшафтом микробиома.
Ученые отметили, что у «двойников» похожи рост и масса тела, вредные привычки и даже уровень образованности. В совокупности результаты показывают, что общие генетические вариации не только связаны со схожим внешним видом, но также могут влиять на поведение и особенности жизни.
Олеся Маевская