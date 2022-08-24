20:30 (мск), источник: Ведомости
Умер актер из «Интернов» и голос радио «Звезда» Максим Пинскер
Актер Максим Пинскер умер в Москве в возрасте 58 лет, сообщила его жена Ирина Пинскер, передает ТАСС. Точная причина смерти неизвестна.
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«[Максима не стало] сегодня утром. Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло. В больнице умер, в Москве», — сказала она.
Пинскер родился 5 февраля 1964 г. в Москве. В 1992 г. он окончил Школу-студию МХАТ (курс И. М. Тарханова), затем играл в Театре Маяковского. Наиболее известен по участию в сериалах «Час Волкова», «Интерны», «Колл-центр», а также в фильмах «Дурак», «Тяжеловес» и др. Помимо этого, он занимался озвучиванием аудиокниг, телерекламы, был официальным голосом радио «Звезда».