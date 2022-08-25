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13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые подтвердили, что в Китае вымерли легендарные дюгони

Считается, что именно эти млекопитающие были описаны в романах Жюля Верна и вдохновили рыбаков на создание сказок о русалках и сиренах.

Источник: Julien Willem/CC BY-SA 3.0

Сотрудники Лондонского зоологического сообщества и Китайской академии наук исследовали все известные места обитания дюгоней в Китае и пришли к выводу, что уникальные морские гиганты вымерли в этом регионе. Исследователи обнаружили, что с 2008 года не было ни одной задокументированной встречи с этими млекопитающими, пишет CNN.

Лишь 3 из 800 опрошенных местных жителей подтвердили, что видели особей с 2000 года. Неутешительные результаты исследования вынудили ученых признать уникальных морских гигантов функционально вымершим видом в Китае.

Дюгони — уникальные морские обитатели, которые могут достигать веса до 500 килограммов, питаются исключительно водорослями и имеют добродушный нрав. Сегодня их можно встретить в 37 регионах, но промышленное рыболовство, браконьерство и изменение климата сделало и без того немногочисленных дюгоней еще более уязвимыми.


Ранее мы писали о том, что Служба охраны рыболовства и дикой природы США объявила вымершими 22 вида животных и одно растение. Эти виды специалисты попросили исключить из закона, который защищает типы животного мира, находящихся под угрозой, на основании их полного исчезновения в США.

Олеся Маевская

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