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13:01 (мск), источник: Газета.Ру

Палеонтологи обнаружили самый большой скелет динозавра в Европе

Палеонтологи обнаружили скелет самого большого динозавра среди живших в Европе. Об этом сообщает сайт Лиссабонского университета.

Источник: Faculty of Sciences of the University of Lisbon

Находка была сделана в Португалии в городе Помбал. Первоначально кости обнаружил землевладелец на своем заднем дворе во время строительных работ. Прибывшие на место ученые определили, что кости принадлежали зауроподу — представителю большой группы четвероногих травоядных ящеров с длинными шеями и хвостами. Обнаруженная особь достигала 12 метров в высоту и 25 в длину. Ученые отнесли его к семейству брахиозаврид (Brachiosauridae), представители которого жили в конце юрского — начале мелового периода, примерно 100−160 миллионов лет назад, и отличались развитыми передними конечностями.

Палеонтологи отмечают, что сохранились множество костей осевого скелета, в том числе позвонков и ребер, причем в отличном состоянии и с сохранением анатомического положения. Сохранность окаменелостей и их расположение указывают на то, что рядом могут находиться другие фрагменты скелета. Ученые планируют продолжить раскопки, чтобы собрать все фрагменты и определить видовую принадлежность особи.

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