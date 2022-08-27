Дэнни де Вито заявил, что сыграл Пингвина лучше, чем Колин Фаррелл в новом «Бэтмене»

Об этом Де Вито заявил в выпуске YouTube-шоу журнала Vanity Fair, где гостям предлагают пройти проверку на «детекторе лжи», отвечая на каверзные вопросы.
Звездами нового эпизода стали Де Вито и его дочь Люси, которые интервьюировали друг друга по очереди. Когда речь зашла про работу Фаррелла в «Бэтмене», актер отметил: «О, Колин! Я люблю Колина. Он потрясающий парень. Мой Пингвин был лучше». После этого «детектор лжи» подтвердил, что Де Вито ответил честно.
Когда Де Вито предложили выбрать одного из двух исполнителей роли Бэтмена — Майкла Китона и Роберта Паттинсона, — артист сразу сказал, что Китон всегда был и будет его любимым Бэтменом, а фотографию второго актера ему можно даже не показывать.
Ранее стало известно, что режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз заключил многолетний контракт с компанией Warner Bros.