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00:46 (мск), источник: Газета.Ру

Дэнни де Вито заявил, что сыграл Пингвина лучше, чем Колин Фаррелл в новом «Бэтмене»

Актер Дэнни де Вито признался, что ему понравился Колин Фаррелл в образе гангстера Пингвина в «Бэтмене» Мэтта Ривза, однако, на его взгляд, сам он лучше справился с ролью этого злодея в ленте Тима Бертона «Бэтмен возвращается».

Источник: AFP 2022

Об этом Де Вито заявил в выпуске YouTube-шоу журнала Vanity Fair, где гостям предлагают пройти проверку на «детекторе лжи», отвечая на каверзные вопросы.

Звездами нового эпизода стали Де Вито и его дочь Люси, которые интервьюировали друг друга по очереди. Когда речь зашла про работу Фаррелла в «Бэтмене», актер отметил: «О, Колин! Я люблю Колина. Он потрясающий парень. Мой Пингвин был лучше». После этого «детектор лжи» подтвердил, что Де Вито ответил честно.

Когда Де Вито предложили выбрать одного из двух исполнителей роли Бэтмена — Майкла Китона и Роберта Паттинсона, — артист сразу сказал, что Китон всегда был и будет его любимым Бэтменом, а фотографию второго актера ему можно даже не показывать.

Ранее стало известно, что режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз заключил многолетний контракт с компанией Warner Bros.

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