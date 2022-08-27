10:32 (мск), источник: ТАСС
Завод на Урале произвел первые образцы фармацевтических реагентов для импортозамещения
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Уральский завод «Медсинтез» произвел первые образцы фармацевтических реагентов. Разработка позволит заместить импортные аналоги. Завод готовится запустить малотоннажное производство и поделиться реагентами с другими фармацевтическими заводами РФ, сообщил в субботу ТАСС на площадке Иннопрома председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.