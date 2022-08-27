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10:32 (мск), источник: ТАСС

Завод на Урале произвел первые образцы фармацевтических реагентов для импортозамещения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Уральский завод «Медсинтез» произвел первые образцы фармацевтических реагентов. Разработка позволит заместить импортные аналоги. Завод готовится запустить малотоннажное производство и поделиться реагентами с другими фармацевтическими заводами РФ, сообщил в субботу ТАСС на площадке Иннопрома председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.

Источник: Reuters

«Мы отработали первые образцы реагентов, они у нас получились. Сейчас мы закупаем недостающее оборудование. Это будет малотоннажное производство, оно не будет дешевым, но мы будем готовы делиться с другими российскими фармзаводами. Как только мы запустим первую линию по фармацевтическому ацетонитрилу, я думаю, что и другие реагенты мы будем смотреть», — сказал Петров.

Он отметил, что производство этого реагента позволит предприятию стать независимым от импорта. «Да, это, может быть, будет чуть дороже, но ты имеешь качественный продукт у себя, в России, и ты находишься фактически в безопасности по производству», — сказал Петров.

Завод «Медсинтез» находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции. На заводе изготавливают инфузионные растворы, готовые формы генно-инженерного инсулина человека, твердые и жидкие формы лекарственных препаратов. Завод производит лицензированные препараты и занимается созданием новых лекарственных средств.

 Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
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