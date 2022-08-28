Кириенко встретился с финалистами чемпионата ArtMasters

Встреча состоялась в рамках торжеств с финалистами и организаторами чемпионата в музыкальном театре «Геликон-опера».
«Я хочу пожелать успехов всем финалистам, вы невероятно талантливые ребята, и это уже было видно в проектах, которые вы реализовываете на “Тавриде”. Самое главное, финалом ничего не заканчивается, на самом деле все только начинается. И истории, которые рассказывали ребята-победители предыдущих сезонов ArtMasters, лишний раз это подтверждают. Они молодцы и вы молодцы, каждый из вас очень талантлив и каждый способен творить чудеса», — сказал Кириенко, выступая перед финалистами.
Также он отметил, что в рамках ArtMasters участники находят потенциальных работодателей, которые в своём роде ведут за них борьбу.
«Спасибо партнёрам чемпионата, потому что заинтересованными профессиональными зрителями являются ваши потенциальные работодатели, которые уже научились на ArtMasters не просто наблюдать и получать удовольствие, а расхватывать специалистов. Я знаю, в кулуарах мы это часто обсуждаем, на стадии, когда финал ещё не прошел, вы ещё об этом не знаете, но за многих из вас уже началась борьба… Это здорово, если за вас будут соревноваться лучшие российские компании, в конце концов для этого был придуман ArtMasters», — рассказал Кириенко.
Также на встрече была представлена Ассоциация победителей и финалистов чемпионата.
«Создание Ассоциации победителей и финалистов ArtMasters даёт возможность реализовывать уникальные командные задачи и это совсем другое качество… Мне кажется, что формирование Ассоциации ArtMasters открывает качественные новые возможности, порядковые новые возможности для каждого из вас», — отметил Кириенко.
Кроме того, первый заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что в России создаются «серьёзные механизмы поддержки» — Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета.
«Многие из вас, побывав на “Тавриде”, видели не только сегодняшнюю площадку, но и видели завершающееся строительство Академии креативных индустрий “Таврида Арт”. В декабре уже строительство заканчивается и с мая следующего года ее двери полноценно открыты на образовательные программы для вас. Это значит, что вы можете реализовывать какие-то совершенно новые проекты», — сказал Кириенко.
Также Кириенко ознакомился с выставкой работ финалистов чемпионата.