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10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Вирусолог призвал вернуть удаленку в России

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко призвал вернуть в России удаленный формат работы. Его слова во вторник, 30 августа, приводит радиостанция «Говорит Москва».

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Источник: Агентство «Москва»

Вирусолог отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, и осенью ситуация может осложниться. Он отметил, что подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек инфекции.

«Такой способ дистанционной работы, наряду с другими методами, которые применялись для снижения заболеваемости, он оказался полезным. Потому что это нарушает определенную степень контактов между людьми, делает их более редкими. Однозначно можно сказать, что это целесообразно», — сказал Бутенко.

По данным оперативного штаба на 29 августа, в России за сутки выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 445 581. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5157), в Петербурге (3842) и Московской области (1804).

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