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16:02 (мск), источник: ИА REGNUM

В Венесуэле скончался сын Эрнесто Че Гевары

В Венесуэле в возрасте 55 лет скончался сын революционера Эрнесто Че Гевары — Камило. Об этом пишет бразильское издание Globo.

Источник: AFP 2022

Отмечается, что мужчина скончался во время поездки в Венесуэлу от сердечного приступа.

Смерть Камило Гевары уже подтвердил в своём аккаунте в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«С глубокой грустью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, который сохраняет часть необыкновенного наследия его отца. Обнимаю его мать Алейду, его вдову и дочерей, а также всю семью [сестры скончавшегося] Гевары Марч», — написал Диас-Канель.

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