15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как переправляли камни для строительства египетских пирамид
До климатических изменений уровень воды был выше, и отправлять материалы для сооружений по воде было гораздо проще.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники университетов Экс-Марсель, Тулуза — Жан Жорес, Франш-Конте (Франция), университета Айн-Шамс, Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики (Египет) и Восточно-китайского педагогического университета (Китай) нашли доказательства того, что камни для строительства египетских пирамид переправлялись через рукав реки Хуфу, которая когда-то протекала недалеко от города Эль-Гиза. Исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые собрали и изучили окаменелые пыльцевые зерна — останки водных трав и растений, найденные вокруг города. Новый палеоэкологический анализ помог реконструировать 8000-летнюю историю Нила и показал, что прежние водные ландшафты и более высокий уровень воды около 4500 лет назад способствовали строительству комплекса пирамид в Гизе.
К концу правления Тутанхамона уровень воды в рукаве заметно снизился, что могло быть одной из причин сильного голода, упадка государства и начала первого переходного периода. Исследователи предполагают, что в последующем изучение Нила поможет выяснить, как изменение течения реки повлияло на развитие соседних древних цивилизаций.
Недавно в Амазонии были обнаружены неизвестные ранее древние города. Ученые обнаружили загадочные курганы в юго-западной части бассейна реки, где когда-то находились поселения.
Олеся Маевская