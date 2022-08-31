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17:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин 1 сентября проведет первое очное заседание набсовета движения детей и молодежи

1 сентября, в День знаний, президент России Владимир Путин проведет первое очное заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, сообщается на сайте Кремля. Оно пройдет в Калининграде, где глава государства посетит музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок «Разговор о важном». Участниками урока станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Источник: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О проведении 1 сентября заседания набсовета движения ранее сообщал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Владимир Путин подписал закон о создании движения детей и молодежи 14 июля. Президент возглавил его набсовет. По структуре оно будет напоминать пионерское движение. Авторы проекта заявляли, что общероссийское движение позволит «охватить абсолютное большинство школьников, студентов колледжей и помочь обрести миллионам детей цель в жизни». При этом отмечалось, что оно не должно быть политизированным. Однако источник «Ъ» в администрации президента говорил, что детям в движении будут «разъяснять политические сюжеты».

Лусине Баласян

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