17:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин 1 сентября проведет первое очное заседание набсовета движения детей и молодежи
1 сентября, в День знаний, президент России Владимир Путин проведет первое очное заседание наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, сообщается на сайте Кремля. Оно пройдет в Калининграде, где глава государства посетит музейный и театрально-образовательный комплекс и проведет открытый урок «Разговор о важном». Участниками урока станут победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.