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23:21 (мск), источник: ТАСС

Количество случаев заражения оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Число заразившихся оспой обезьян в мире превысило 50 тыс. За последние семь дней было выявлено более 6 тыс. новых случаев этого заболевания, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Источник: Reuters

Как явствует из статистических данных, опубликованных ею 31 августа, на настоящий момент известно о 50 496 заразившихся, умерли 16 человек. За последние семь дней поступили сообщения о 6 029 новых случаях, включая три летальных исхода.

Больше всего заболевших в США (17 994). В первую десятку входят также Испания (6 543), Бразилия (4 693), Франция (3 547), Германия (3 467), Великобритания (3 413), Перу (1 463), Канада (1 228), Нидерланды (1 160) и Португалия (846).

Как заявил на брифинге в Женеве в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в ряде стран Америки, на которую приходится более половины заражений, «число новых случаев инфицирования растет». Вместе с тем, «устойчивая тенденция к снижению» наблюдается в Канаде. «Ясное указание на замедление вспышки оспы обезьян отмечено также в некоторых европейских странах, включая Германию и Нидерланды», — сказал глава ВОЗ.

По его словам, посредством эффективных мер в сфере здравоохранения вспышка «может быть остановлена», а вирус оспы обезьян «ликвидирован».

Оспа обезьян

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.

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