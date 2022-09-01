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18:29 (мск), источник: Звук

Судьбу призывников из BTS могут решить обычные граждане Кореи

Тридцатилетие самого старшего участника BTS неумолимо приближается, а в Южной Корее все никак не могут решить — служить бантанам в армии или не служить. На фоне такой неопределенности власти хотят предоставить гражданам возможность лично приложить руку к этому процессу, пишет NME.

Источник: AP 2022

Автором инициативы стал министр национальной обороны Южной Кореи Ли Чжон Соп. Он поручил чиновникам устроить опрос, а также отметил, что все факторы, способствующие принятию этого решения, будут внимательно рассмотрены.

Предполагается, что общественный опрос повлияет на то, пойдут ли мировые поп-звезды отдавать долг родине и топтать своими берцами плац. Однако уже стартующим на голосование фанатам стоит заземлиться — опрос станет лишь одной из многих процедур для принятия итогового решения.

Так или иначе, а часики-то тикают. Если решение не будет принято до зимы, то самый старший из участников BTS Джин по закону автоматически отправится на службу — в декабре ему исполняется 30 (шок).

Механизм призыва в армию в Южной Корее похож на российский: мужчины от 18 до 28 лет должны отслужить 18 месяцев. Избежать призыва могут народные и академические музыканты, а с 2020 года и эстрадные. Однако в последнем случае есть сразу несколько но.

Эстрадные артисты могут получить отсрочку исключительно до 30 лет. После достижения этого возраста они обязаны прыгнуть в форму и отправиться служить. В таком случае перерыв в деятельности группы может превратиться в затянувшуюся, а не временную трагедию K-pop-фанатов.

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