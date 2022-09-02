В школах с 2023 года введут предмет по основам духовно-нравственной культуры народов РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет вводиться в школах РФ с 2023 года для пятых — девятых классов, сообщила в пятницу пресс-служба Минпросвещения.
С 1 сентября в школах начали учить по обновленным образовательным стандартам начального и основного общего образования. Также вступили в силу некоторые изменения в них. «Другие изменения в федеральные государственные образовательные стандарты связаны с введением с 2023 года учебного предмета “Основы духовно-нравственной культуры народов России”. Он будет вводиться в программы постепенно, начиная с пятого класса», — говорится в распространенном сообщении.
Основы духовно-нравственной культуры народов России были введены в обязательную часть программы для пятых — девятых классов с 1 сентября 2015 года в виде предметной области. Ее преподавание нацелено на развитие личности обучающихся, приобщение учеников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, включая соответствующие им культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в обществе, сказано в концепции предметной области.
Отмечается, что для этой предметной области в стандартах не были описаны учебные предметы, что позволяло изучать ее через учебные курсы по выбору за счет часов части учебного плана.
Предметная область является продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в четвертых классах. Он включает шесть модулей по выбору: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Кроме того, с 1 сентября вступили в силу изменения, согласно которым школы будут обязаны выдавать печатный учебник по дисциплинам, входящим в перечень экзаменов государственной итоговой аттестации.