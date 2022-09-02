10:28 (мск), источник: N + 1
Археологи обнаружили на Тамани бронзовую статуэтку Юпитера
Ее нашли во время раскопок городища Красный Октябрь-1.
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Археологи исследовали древнее городище Красный Октябрь-1, расположенное на Тамани. В результате этой работы они установили, что укрепленное поселение возникло на рубеже
В Темрюкском районе Краснодарского края расположен поселок Красный Октябрь, на южной окраине которого находится одноименное древнее городище. Остатки этого укрепленного поселения обнаружили на окончании отрога небольшого хребта у старого русла реки Курка. Хотя об этом памятнике было известно еще с XIX века, когда его впервые отметили на карте, систематических археологических исследований там не проводилось. Городище состоит из двух укрепленных частей, окруженных посадом. До наших дней сохранились остатки фортификаций — каменных стен, которые в древности окружали глубокие рвы.
Однако несколько лет назад на территории Темрюкского района начали активные работы сотрудники Боспорской археологической экспедиции и Евразийского отдела Германского археологического института. Среди прочего, они обратили внимание на поселение Красный Октябрь-1, выгодное стратегическое положение которого делало его важным оборонительным пунктом в эпох Античности и Средневековья. Ученые провели фотограмметрическую съемку памятника с помощью беспилотников, а также воздушное лазерное сканирование. Это, в частности, позволило проследить границы укрепленной части поселения, выявить древние дороги, разглядеть валы, рвы, а также главный въезд на городище. Кроме того, исследователи собрали подъемный материал и заложили разведочные шурфы.
Денис Журавлев (Denis Zhuravlev) из Государственного исторического музея совместно с коллегами из Германии и России провел новое исследование городища Красный Октябрь-1, которое, несмотря на остатки грандиозных укреплений, раньше мало привлекало внимания археологов. По оценкам ученых, площадь этого памятника может составлять больше 70 гектаров, но современная застройка не позволяет точно определить границы древнего поселения. Исследователи провели аэрофотосъемку объекта и магнитную разведку, однако последняя не выявила значимых аномалий. При этом исследования с помощью георадара позволили обнаружить на валу потенциальные остатки башни.
Начавшиеся раскопки позволили выявить слой с материалами, относящимися к римскому и раннесредневековому периодам. В нем же археологи обнаружили фрагментированный детский череп, а также другие разрозненные человеческие останки. Ученые выявили остатки нескольких небольших конструкций, которые предварительно они интерпретировали как гончарный производственный комплекс. Кроме того, исследователи нашли каменную обкладку столбовой ямы, глинобитную печь, а также разрушенный пифос.
Среди артефактов наиболее представленной категорией находок оказалась керамика. Она представлена разного рода амфорами, столовой посудой. Были найдены многочисленные лепные курильницы на полой ножке. Большинство находок археологи датировали первой половиной — третьей четвертью I века нашей эры. Однако встречалась и керамика эллинистического времени, а также боспорские медные монеты III века до нашей эры. Кроме того, на памятнике найдено множество глиняных грузил и пряслиц.
Наиболее ярким артефактом, обнаруженным при раскопках, стала бронзовая статуэтка высотой 7,5 сантиметра, изображающая Юпитера (Зевса). Она представляет собой стоящую с опорой на правую ногу мужскую фигуру в гиматии. В правой руке божество держит патеру (широкое и мелкое блюдо). Левая рука изображена поднятой вверх, причем пальцы как бы сжимают скипетр. Голова Зевса изображена немного наклоненной, с густыми волосами, пышными усами и короткой бородой. Большинство подобных находок датируются
Археологи отметили, что проведенные раскопки позволили им уточнить время основания городища. По их данным, оно возникло на рубеже
Михаил Подрезов