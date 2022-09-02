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20:03 (мск), источник: ТАСС

Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый канал принял решение о возвращении в сетку вещания развлекательного контента. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор телеканала Константин Эрнст на полях четвертого федерального просветительского марафона общества «Знание».

Источник: РИА "Новости"

«Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — сказал он.

25 февраля этого года пресс-служба Первого канала сообщила, что сетка его вещания будет меняться в пользу программ общественно-политической направленности.

По словам Эрнста, планируется выход восьмисерийного проекта об истории движения декабристов. Гендиректор телеканала также анонсировал выход в эфир новых сезонов сериала «Триггер» и «Мажор». «Будет много новых сериальных проектов», — подытожил он.

Просветительский марафон российского общества «Знание» проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Бесплатная прямая трансляция марафона идет на сайте общества «Знание» и на странице этой организации в соцсети «ВКонтакте».

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