Первый канал возвращает в сетку вещания развлекательные программы

«Когда 24 февраля началась специальная военная операция, мы первыми среди всех каналов изменили свою сетку. Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные мы будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — сказал он.
25 февраля этого года пресс-служба Первого канала сообщила, что сетка его вещания будет меняться в пользу программ общественно-политической направленности.
По словам Эрнста, планируется выход восьмисерийного проекта об истории движения декабристов. Гендиректор телеканала также анонсировал выход в эфир новых сезонов сериала «Триггер» и «Мажор». «Будет много новых сериальных проектов», — подытожил он.
Просветительский марафон российского общества «Знание» проходит с 31 августа по 2 сентября в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Бесплатная прямая трансляция марафона идет на сайте общества «Знание» и на странице этой организации в соцсети «ВКонтакте».