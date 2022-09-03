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10:28 (мск), источник: © РИА Новости

Индейцы Навахо пригрозили властям США судом в случае новых разработок урана

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Племя Навахо намерено подать в суд на власти США в случае выдачи новых лицензий на добычу урана на его территории, рассказал в интервью РИА Новости президент племени Джонатан Нез.

Источник: Reuters

«Федеральное правительство добывало уран на нашей земле и никогда не требовало от компаний-добытчиков нести ответственность за то, чтобы они убирали последствия добычи. Это их ответственность», — сказал Нез, подчеркнув, что в случае выдачи новых лицензий на добычу племя готово подать иск против федеральных властей.

Сегодня, по словам главы крупнейшего в США индейского племени, на его территории расположены более 500 урановых шахт, при этом лишь незначительная их часть прошла необходимую очистку.

Он отмечает, что администрация Джо Байдена прилагает усилия к ликвидации этой проблемы, а также последствиям, которые испытывают на себе жители Навахо.

Так, в июне президент на два года продлил закон, который позволяет представителям Навахо лоббировать свои интересы по ликвидации последствий связанной с добычей урана радиации.

«На то, чтобы законодатели и члены администрации осознали влияние урана для племени Навахо, потребуется время, и конечный итог для нас — очистить все 500 урановых шахт и построить больницы для больных раком на своей территории», — рассказал Нез.

В 2005 году руководство племени Навахо наложило запрет на ведение урановых разработок на своей территории.

Навахо — крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, охватывающие территорию штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей племени Навахо приближается к 400 тысячам.

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