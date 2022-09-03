Индейцы Навахо пригрозили властям США судом в случае новых разработок урана

«Федеральное правительство добывало уран на нашей земле и никогда не требовало от компаний-добытчиков нести ответственность за то, чтобы они убирали последствия добычи. Это их ответственность», — сказал Нез, подчеркнув, что в случае выдачи новых лицензий на добычу племя готово подать иск против федеральных властей.
Сегодня, по словам главы крупнейшего в США индейского племени, на его территории расположены более 500 урановых шахт, при этом лишь незначительная их часть прошла необходимую очистку.
Так, в июне президент на два года продлил закон, который позволяет представителям Навахо лоббировать свои интересы по ликвидации последствий связанной с добычей урана радиации.
«На то, чтобы законодатели и члены администрации осознали влияние урана для племени Навахо, потребуется время, и конечный итог для нас — очистить все 500 урановых шахт и построить больницы для больных раком на своей территории», — рассказал Нез.
В 2005 году руководство племени Навахо наложило запрет на ведение урановых разработок на своей территории.
Навахо — крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, охватывающие территорию штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей племени Навахо приближается к 400 тысячам.