15:44 (мск), источник: РБК Life
В российских школах начнут преподавать тигроведение. Подробности
Новый предмет научит детей бережно относиться к окружающей среде.
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У учеников младших классов приморских школ появится новый урок — тигроведение. Дисциплина посвящена изучению краснокнижного хищника. Пока урок планируют проводить один раз в год. Составители курса предполагают, что в будущем тигроведение смогут изучать и старшеклассники. Новый предмет научит детей бережно относиться к окружающей среде.
План урока включает теорию, видеоматериалы и практическую часть.
Школьники узнают, почему тигр важен для природы Дальнего Востока, как охраняют исчезающее животное и какие приемы нужны для проведения учета тигра.
Домашние задания не предусмотрены.
Практические упражнения будут проводиться в игровой форме. Например, для определения веса тигра младшеклассников (чей вес составляет около 30 кг) распределят по группам. Одна группа из восьми школьников примерно равна весу одного тигра.
Разработкой предмета занимались генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и журналист Ольга Левашова. Поводом для создания тигроведения Ольга называет печальную историю детеныша тигрицы Казачки Павлика. Мать Павлика охотилась на собак в селе Приморского края, поэтому ее поместили в Центр реабилитации. Двух ее тигрят тоже отвезли в новое место, потому что оставлять их в тайге было опасно. Подросшие Павлик и его сестренка Елена «успешно сдали экзамены» — показали, что умеют охотиться и избегать людей. Тигров выпустили в дикую природу. Примерно год спустя Павлика убили браконьеры.
«Больше всего меня поразило, что на суде преступники искренне недоумевали: “Что мы такого сделали? Подумаешь, тигра убили”. Молодые люди двадцати лет с небольшим. Для меня это был полнейший шок: они выросли в тайге, где тигры вымерли из-за человека. И теперь, когда уникальных хищников туда с таким трудом возвращают, они не понимают ценности этого зверя. Значит, в детстве никто не научил этих людей любить тигров, никто не рассказал, для чего они нам нужны», — рассказывает Ольга Левашова.
Директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев отмечает, что «тигроведение — это не просто просветительские мероприятия по сохранению популяции крупной полосатой кошки, это более масштабная работа, которая направлена на формирование у детей понимания, насколько важна и ценна окружающая среда, в которой они растут».