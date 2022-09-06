Канье Уэст назвал лучшую песню в истории, и это даже не его трек

Мы, как и фанаты Канье, были уверены, что исполнитель с подобным музыкальным багажом выберет весомую композицию: как с точки зрения истории, так и с точки зрения популярности. Но Йе, как обычно, всех перехитрил и удивил. Артист опубликовал в Instagram* скриншот с обложкой песни. Ей оказалась Essence от WizKid и Tems.
«Лучшая песня в истории музыки на сегодняшний день», — скромно подписал мистер Уэст. На пост молниеносно откликнулись Визкид и Темс, поблагодарив рэпера за оказанную честь. Если Канье таким образом решил продвинуть песню, то немного опоздал: она вышла в 2020 году на альбоме Made In Lagos. Впрочем, для WizKid трек и так является одним из самых прослушиваемых на стримингах, так что тут скорее Йе выразил собственные предпочтения.
Essence стала первой песней артиста-нигерийца в истории, которая попала в чарт Billboard Hot 100. На данный момент композиция стала уже дважды платиновой.
Канье Уэст ворвался в Instagram* с серией обличающих постов в адрес Adidas, Gap и знаменитостей, которые были в его жизни. Следующий пост по логике будет о лучшем альбоме за всю историю. Надеемся, что им станет Renaissance от Бейонсе.
* — Запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.