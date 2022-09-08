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10:46 (мск), источник: ТАСС

В школах Приморья начнут преподавать тигроведение

Пособие для изучения предмета и методические рекомендации разработают до конца года.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. В школах Приморья с этого учебного года начнут преподавать тигроведение. На уроках ученики начальных классов будут знакомиться с природой и основами экологии через изучение тигра — одного из символов региона, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова на Восточном экономическом форуме.

«Очень интересный предмет — тигроведение, он разработан для младших школьников, потому что дети должны понимать, что такое экология и окружающий их мир. Детей нужно учить бережному отношению к природе. На примере тигра мы показываем экологическое содержание наук, используя региональный компонент. Пособие для изучения этого предмета и методические рекомендации будут разработаны до конца года, сам предмет школьники начнут изучать осенью», — сказала Шамонова.

Она разъяснила, что решение о включении предмета в программу внеурочной деятельности каждая школа примет самостоятельно и выразила уверенность, что тигроведение появится во всех муниципалитетах края.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума называлась «На пути к многополярному миру». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

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