17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: мед манука способен бороться со смертельной инфекцией
Он улучшает действие антибиотика даже при низкой дозировке лекарства.
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Ученые Астонского университета, Англия, разработали потенциально новый вид лечения муковисцидоза — опасного легочного заболевания, при котором дыхательные пути расширяются, что приводит к накоплению слизи. Впоследствии это повышает риск заражения другими опасными инфекциями, а лечение антибиотиками занимает не менее 12 месяцев.
В своей работе ученые использовали образцы бактерий Mycobacterium abscessus, взятые у 16 инфицированных пациентов с муковисцидозом. Вместо стандартных 16 микрограммов антибиотика амикацина достаточно было использовать всего 2 микрограмма в сочетании с натуральным медом дерева манука.
Результаты показали, что он в сочетании с препаратом улучшает действие лечения даже при низкой дозировке. Также снижается количество побочных эффектов антибиотика. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiology.
Олеся Маевская