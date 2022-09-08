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17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: мед манука способен бороться со смертельной инфекцией

Он улучшает действие антибиотика даже при низкой дозировке лекарства.

Источник: Reuters

Ученые Астонского университета, Англия, разработали потенциально новый вид лечения муковисцидоза — опасного легочного заболевания, при котором дыхательные пути расширяются, что приводит к накоплению слизи. Впоследствии это повышает риск заражения другими опасными инфекциями, а лечение антибиотиками занимает не менее 12 месяцев.

В своей работе ученые использовали образцы бактерий Mycobacterium abscessus, взятые у 16 ​​инфицированных пациентов с муковисцидозом. Вместо стандартных 16 микрограммов антибиотика амикацина достаточно было использовать всего 2 микрограмма в сочетании с натуральным медом дерева манука.

Результаты показали, что он в сочетании с препаратом улучшает действие лечения даже при низкой дозировке. Также снижается количество побочных эффектов антибиотика. Результаты исследования опубликованы в журнале Microbiology.

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Олеся Маевская

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