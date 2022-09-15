14:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Градус на нуле. Как приучить водителей к трезвости: 20 идей по развитию России
Автор «20 идей по развитию России» предложил ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде.
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Дмитрий Давыдов дополнил одно из своих предложений. Оно касается привлечения к ответственности и внесения изменений в меры наказания за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
По мнению Дмитрия Давыдова, одна из ключевых проблем на российских дорогах — это пьяное вождение. По данным ГИБДД, почти каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в 2020 году происходило с участием водителей с признаками опьянения.
Из-за нетрезвых водителей почти 25 тысяч человек получили травмы и более 4 тысяч человек погибли, что составило 28 процентов от всех смертей на дорогах. Только на прошлой неделе в Башкирии случилось ужасающее происшествие: нетрезвый водитель сбил 11-летнего ребенка, в результате чего тот был травмирован. А в Ингушетии пьяный мужчина за рулем сбил женщину, она попала в больницу.
«Такое количество случаев позволяет сделать вывод, что действующее законодательство далеко не всегда является сдерживающим фактором против данного правонарушения, влекущего смерти людей», — подчеркивает Давыдов.
Автор проекта советует обратиться к зарубежному опыту.
Так, благодаря ужесточению наказаний за вождение в нетрезвом виде в Японии за период с 2000 года по 2019-й смертность на дорогах снизилась на 62 процента — почти в три раза. Показатель смертности составил 3,1 на 100 тысяч человек. Для сравнения: в Евросоюзе в тот же период он составлял 5,1, а в России — 11,6. Кроме того, процент смертности в ДТП с употреблявшими алкоголь в Японии упал до 4,9 процента — это в почти в 6 раз меньше, чем аналогичный показатель в России.
Что сделали в Японии для того, чтобы снизить число таких происшествий? Во-первых, там разграничили понятия нахождения за рулем под воздействием алкоголя и в состоянии интоксикации (когда присутствуют затруднения в ходьбе, нарушения речи и так далее). В первом случае водителю грозит наказание в виде лишения водительских прав, штрафа в размере до 500 тысяч йен (около 215 тысяч рублей) и до трех лет лишения свободы. При интоксикации штраф составит 1 миллион йен (430 тысяч рублей), свободы можно лишиться на срок до пяти лет, а права заберут навсегда. За отказ от прохождения теста на опьянение обвиняемому грозит то же наказание, что и в первом случае. При ДТП по вине нетрезвого водителя с наличием жертв или тяжелых увечий срок лишения свободы может достигать 15 лет.
Кроме того, в Японии предусмотрены санкции за допущение человека в состоянии алкогольного опьянения к вождению. Так, штраф в 500 тысяч йен и лишение свободы на срок до трех лет грозит тому, кто угостил или предложил выпить человеку, который должен сесть за руль. Такое же наказание ждет тех, кто осознанно сядет в машину к водителю, находящемуся в состоянии опьянения. Штраф в 1 миллион йен и лишение свободы до пяти лет предусмотрены для тех, кто даст свой автомобиль нетрезвому водителю.
«Таким образом, ответственность распространяется на всех фигурантов дела о нетрезвой поездке. Наказание может понести не только пассажир, но даже сотрудник магазина или бармен, если он продаст алкоголь, зная, что клиент за рулем. Поэтому даже в элитных ресторанах Японии официанты перед подачей алкоголя могут уточнить у клиентов, приехали ли они на автомобиле и кто их повезет обратно», — разъясняет Давыдов.
В России с 1 июля 2021 года действует ужесточение наказаний за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Сейчас водитель, ранее уже пойманный за рулем в состоянии опьянения, понесет штраф от 200 до 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности и вести определенный род деятельности или получит тюремный срок до двух лет. При наличии судимости за пьяное вождение наказание за повторное нарушение может составить до 500 тысяч рублей и до трех лет лишения свободы.
По мнению Дмитрия Давыдова, властям следует обратить внимание и на другие аспекты пьяного вождения. Поэтому он предлагает принять следующие меры: увеличить штраф и максимальный срок лишения прав за первичное нарушение, не содержащее уголовно наказуемого деяния, с 30 тысяч и двух лет до 100 тысяч и трех лет. Аналогичное наказание он считает нужным установить и за передачу автомобиля нетрезвому водителю. В случае, когда нетрезвый водитель не имеет прав, автор проекта предлагает увеличить срок административного ареста с 10−15 суток до 30 суток и повысить штраф также до 100 тысяч рублей.
«Такие изменения послужат серьезной предупредительной мерой и сократят случаи нарушения закона, поскольку каждый случай нетрезвого вождения, помимо риска долгосрочного лишения прав, будет создавать значительную угрозу личному бюджету», — уверен Давыдов.
Дмитрий Давыдов считает целесообразным привлекать к ответственности пассажиров транспортного средства, которым управляет нетрезвый водитель. Он аргументирует свое предложение тем, что лица, севшие в один автомобиль с пьяным водителем, таким образом одобряют и поощряют совершение им правонарушения, а также осознанно подвергают свои и чужие жизни и здоровье опасности.
По мнению Давыдова, исходя из моральных принципов, такие пассажиры становятся соучастниками преступления, поскольку они не сумели отговорить нетрезвого водителя и воспользовались его услугами.
При этом пассажирам общественного транспорта и такси стоит оставить возможность избежать наказания, так как факт употребления алкоголя и других опьяняющих препаратов водителем может быть им неизвестен.
«Таким образом, налагая денежный штраф за езду вместе с пьяным водителем, государство будет мотивировать пассажиров к тому, чтобы они убеждали водителей воздерживаться от употребления опьяняющих веществ за рулем и от езды в нетрезвом виде и чтобы удостоверились в его трезвости перед поездкой. Очевидно, что это сократит случаи такой незаконной и опасной езды», — убежден автор проекта.
Дмитрий Давыдов направил свою идею в Совет Федерации, где председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев ответил ему, что в Совете разделяют его озабоченность проблемой, а Федеральное собрание РФ, правительство и гражданское сообщество проводят планомерную работу, направленную на снижение количества ДТП данной категории.
Автор проекта также обратился в МВД России. ВРИО начальника МВД Владимир Швецов отметил, что с учетом недавнего обновления мер наказаний последующее совершенствование правового регулирования в этой сфере представляется преждевременным. Кроме того, он отклонил предложение по введению ответственности в отношении пассажиров транспортного средства, управляемого водителем в состоянии опьянения, поскольку правила дорожного движения РФ не содержат соответствующих предписаний пассажирам, что обусловлено спецификой установления факта употребления опьяняющих веществ.
Дмитрий Давыдов, в свою очередь, отметил, что стоит подробно прописать условия возникновения ответственности в таких случаях, чтобы невиновные не были наказаны.
Когда будет действовать запрет на поездку в качестве пассажира пьяного водителя, то сразу сократится как число случаев пьяной езды, так и количество ее участников, подвергающих себя риску.
Таким образом, он предлагает предусмотреть и прописать в КоАП все обстоятельства, при которых может наступить ответственность пассажиров, и заложить гибкость в плане применения мер для назначения максимально справедливого наказания.
Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков согласился с предложениями Дмитрия Давыдова: «Я поддерживаю идею ужесточения наказания за езду в нетрезвом виде. В нашей стране езда подшофе — бич. В течение последних десяти лет смертность на дорогах сократилась вдвое, примерно с 30 до 15 тысяч в год. А смертность в “пьяных” ДТП в течение многих лет остается практически неизменной: ежегодно мы теряем до четырех тысяч человек, а это больше трети всех смертей на дорогах!» — подчеркнул эксперт.
По мнению Кадакова, предлагаемые меры, безусловно, дадут эффект. «Можно подумать, что пьяный за рулем автомобиля, принадлежащего многодетной семье, менее опасен, чем за рулем корпоративной машины. Все опасны в равной степени! Не хотите таких проблем — не доверяйте машину кому попало. Особенно тем, кто любит заложить за воротник», — пояснил эксперт. Он также добавил, что в этом случае человек, предоставивший свой автомобиль пьяному водителю, будет разбираться с ним сам, и тем самым тоже понесет наказание.
Предлагаемые Дмитрием Давыдовым меры позволят ежегодно спасать десятки тысяч россиян от травм, увечий и гибели, возникающих из-за тех, кто позволяет себе садиться пьяными за руль.
Однако все это можно будет реализовать только при условии законодательной поддержки со стороны государства.