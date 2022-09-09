00:59 (мск), источник: Известия
Вторая и последняя: Елизавету на британском престоле сменит Карл III
Что для Соединенного Королевства значит уход его монарха.
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В Великобритании скончалась королева Елизавета II. Ей было 96 лет, в 2022 году она отметила 70-летний платиновый юбилей на престоле. Для британцев Елизавета II стала символом доброй традиции и незыблемости королевского двора, а потому 10-дневный траур, что последует за ее кончиной, для страны — не пустая формальность. В то время как к членам ее большой семьи и граждане, и СМИ относятся по-разному, фигура королевы с ее непререкаемым авторитетом всегда стояла особняком. «Известия» разбирались, почему Елизавета II занимает особое место в британской истории и что будет с королевством после ее ухода.
«После осмотра королевы этим утром врачи выразили обеспокоенность состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева чувствует себя комфортно и остается в [ее шотландской резиденции] Балморал», — это сообщение появилось на сайте Букингемского дворца 8 сентября в середине дня. При всей его мягкости такая откровенность королевской семьи мгновенно огорошила Соединенное Королевство.
Бывший королевский корреспондент BBC Ричард Самнер обратил внимание на то, что публичная политика дворца всегда была очень сдержанной и чаще сводилась к преуменьшению. Тщательность же нынешней формулировки дает понять: происходит что-то серьезное.
Тут же стало известно, что в шотландскую резиденцию направились все четверо детей Елизаветы — принц Чарльз с его супругой Камиллой, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдуард и старший внук принц Уильям; сообщалось, что в Шотландию поедут принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Было известно о том, что на протяжении последнего года королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021-го впервые за восемь лет ее госпитализировали на сутки в одну из лондонских больниц. Тогда, по настоянию врачей, она временно отказалась от дальних поездок и начала передвигаться с тростью. Летом Елизавета II пропустила несколько публичных мероприятий, а в начале сентября из-за сложностей с передвижением утвердила нового премьер-министра не в Букингемском дворце, а в Балморале.
Последнее фото Елизаветы было опубликовано 6 сентября и относится как раз к этому событию. В тот день королева приняла новоиспеченного премьера Лиз Трасс. На кадрах королева в сером кардигане и длинной клетчатой юбке стоит на фоне камина и улыбается.
«Вся страна глубоко обеспокоена новостями из Букингемского дворца, которые пришли этим днем, — написала в Twitter Лиз Трасс. — В это время мои мысли — и мысли людей всего Соединенного Королевства — вместе с Ее Величеством Королевой и ее семьей».
С аналогичным заявлением выступил оппонент Лиз Трасс, лидер оппозиционных лейбористов Кир Стармер. Британские СМИ тем временем начали вести прямые текстовые трансляции, радиовещательная корпорация BBC поменяла свою эфирную сетку. В этот день отменили смену караула в Букингемском дворце. Королевские корреспонденты и обозреватели утверждали, что стране «надо готовиться к худшему». Аккаунт The Guardian в Twitter (позже выяснилось, что он фейковый) даже опубликовал сообщение о смерти Елизаветы, однако оно очень скоро исчезло. Королевство на несколько часов зависло в ожидании официальных новостей.
Их сообщили в районе 20:30 мск. На сайте Букингемского дворца открывалась только одна страница — на черном фоне портрет Елизаветы II, на котором она изображена со скипетром, державой и в короне, годы ее жизни и лаконичное сообщение: «Королева мирно умерла в Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт проведут эту ночь в Балморале и завтра вернутся в Лондон».
В первые же часы свои соболезнования выразили ведущие мировые лидеры. Так, Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш назвал Елизавету II хорошим другом Объединенных Наций, руководство Евросоюза — одной из самых уважаемых личностей в мире, а президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер — «женщиной, сформировавшей целое столетие». Свои соболезнования направил и президент РФ Владимир Путин. «На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене, — говорится в телеграмме, адресованной ее сыну принцу Чарльзу (теперь же королю Карлу III). — Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании».
Елизавета II взошла на престол, когда ей было 25 лет. Тогда она уже была замужем за принцем Филиппом, родила двоих детей — Чарльза и Анну и выполняла официальные обязанности, предписанные членам королевской семьи. Отец Елизаветы король Георг VI взошел на трон после того, как его старший брат Эдуард VIII отрекся от престола ради женитьбы на дважды разведенной американке (тогда такой шаг был жестоко порицаем). В Британии Георг VI стал символом борьбы с нацистской Германией. Но Вторая мировая война сильно подорвала его здоровье, и в итоге в 1952 году в возрасте 56 лет король скончался от коронарного тромбоза.
Когда это произошло, Елизавета и ее супруг Филипп находились в Кении. Будучи следующей в очереди на престол, в Великобританию она вернулась уже в роли нового монарха. В 2022 году Соединенное Королевство отмечало 70-летний, платиновый юбилей пребывания Елизаветы II на троне. За эти годы в глазах не только ее подданных, но и всего мира она стала символом традиции и устойчивости британской монархии.
Члены королевской семьи — частые герои светской хроники; про некоторых из них таблоиды порой пишут поразительно жестокие вещи (это стало одной из причин, по которой принц Гарри и Меган Маркл вышли из-под крыла королевской семьи). Но фигура Елизаветы II всегда была неприкосновенна — ее авторитет непререкаем.
— Одно из величайших достижений королевы в том, что она повела британскую нацию в период, когда Соединенное Королевство трансформировалось из глобального лидера в более скромную региональную державу, — поделился с «Известиями» член палаты лордов лорд Ричард Бэлф. — При ней наша страна превратилась из белой британской нации в многорасовое государство, которое ориентируется на внешний мир и, несмотря на снизившееся значение, всё же играет важную роль на мировой арене. Она добилась этого и при этом никогда не выглядела оторванной от реальности и устаревшей.
Другой собеседник «Известий» в Вестминстере, пожелавший остаться неназванным, отмечает: королева, может, даже больше, чем кто-либо из ее предшественников, в своем образе воплощала ценности, которые нужны здоровому благополучному обществу.
— Цельность, честность, преданность своему долгу, доброта, вежливость, уважение к обществу во всех его разнообразии и различиях, забота о тех, кому повезло меньше, — сказал он. — Эти ценности гораздо шире политики. Поощряя успехи и достижения, она утверждала в людях чувства самоуважения, собственного достоинства и гордости за страну. В более общем смысле она помогла людям понять, что монархия принадлежит им и существует для того, чтобы служить их благополучию. Своим преемникам в XXI веке она подавала очень хороший пример.
Великобритания сейчас переживает сложное время — энергетический кризис, рост цен, падение покупательной способности, инфляция. И уход королевы — это еще один, моральный, удар.
— Многое будет зависеть от действий нового правительства — какие меры оно будет принимать, чтобы решить энергетический кризис и приостановить рост стоимости жизни, — сказала «Известиям» профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова. — Безусловно, грустно, что ушла Елизавета II. С другой стороны, 96 лет — уже почтенный возраст. Британцы ожидали, что это произойдет. Тем более она сильно сдала после смерти супруга (принц Филипп скончался в апреле 2021 года в возрасте 99 лет. — «Известия»).
Долгое время в Британии тема смерти королевы практически была табу. Но в 2017 году The Guardian опубликовала проработанный до мельчайших деталей план того, как власти должны действовать в этом случае. Букингемский дворец учел все нюансы — от прощания с родственниками до работы со СМИ и похорон. О смерти королевы ее личный секретарь должен сообщить премьер-министру, для этого заготовлена специальная фраза: «Лондонский мост рухнул».
После ухода королевы на престол взойдет ее старший сын — 73-летний принц Чарльз.
Страну ждут большие перемены: так, постепенно из обращения будут выводить марки и монеты с изображением Елизаветы II, вместо них отчеканят деньги с профилем Чарльза; на смену словам «Боже, храни королеву» в национальном гимне придет фраза «Боже, храни короля». Таблоид Express в 2017 году предположил, что британцам даже придется менять свои паспорта, поскольку в них упоминается Ее Величество.
Периодически в СМИ звучали предположения о том, что престол достанется старшему внуку — принцу Уильяму. Он гораздо популярнее, чем его отец: в рейтинге YouGov Уильям стоит на третьем месте (после Елизаветы II и его супруги Кэтрин, герцогини Кембриджской), его рейтинг составляет 66% (на 9% меньше, чем у королевы); принц Чарльз расположился на седьмой позиции с популярностью в 42%. По оценке Ipsos, которую в апреле 2022 года опубликовала газета Independent, порядка 42% британцев считают, что он должен уступить престол своему сыну.
— Принц Чарльз уже исполняет многие королевские функции, так что он к этому готов, — отмечает Наталия Капитонова. — Степень популярности принципиальной роли не играет, но по-хорошему народ хотел бы, чтобы бразды правления перешли к Уильяму. Теоретически это можно сделать до его коронации — Уильям гораздо более популярен, и если бы Чарльз заботился об имидже монархии, то он это бы сделал. Однако я не думаю, что он добровольно откажется от трона — слишком долго он этого ждал.
Так или иначе, в сообщении на сайте дворца Чарльз уже назван королем. По информации британских СМИ, его официальное провозглашение пройдет в Лондоне в Сент-Джеймсском дворце — как только это будет возможно. Уже известно — об этом сообщила Лиз Трасс, — что новый монарх взял имя Карл III.
В день смерти королевы СМИ продолжили публиковать детали операции «Лондонский мост». Вопреки прогнозам траур в стране займет не 12, а 10 дней. Похороны Елизаветы II пройдут только по истечении этого срока. Тогда тело перевезут в Вестминстерское аббатство — традиционное место коронации и похорон британских монархов. По всей стране пройдут две минуты молчания. Похоронят королеву в часовне Святого Георгия — в Виндзорском замке, главной королевской резиденции, которая уже более 900 лет представляет один из главных символов британской монархии.