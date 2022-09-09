16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за энергокризиса Британский океанариум вынужден усыпить животных
Со слов владельца, из-за роста цен многие зверинцы Великобритании оказались в безвыходном положении.
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Руководство океанариума Sealife в британском городе Саутенд-он-Си заявило, что готово пойти на усыпление животных из-за невозможности содержать их на фоне энергетического кризиса. Со слов руководителя заведения Филипа Миллера, за год стоимость электроэнергии увеличилась с 240 000 фунтов (более 16,8 миллиона рублей) до 750 000 фунтов (более 52,7 миллиона рублей), а с учетом текущей финансовой ситуации цифра будет только расти.
«Все эти животные должны находиться в тепле или в холоде, или и то, и другое, 24 часа в сутки семь дней в неделю. Помимо этого их необходимо кормить», — пояснил Миллер в своем интервью для ITV.
Недавно стало известно, что футбольная лига Серия А из-за энергетического кризиса в Европе сократит время использования прожекторов на стадионах. Они будут работать не более 4 часов.
Олеся Маевская