17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США участники крупного фестиваля попали в девятичасовую пробку в пустыне
В этом году на мероприятие прибыло более 80 000 человек.
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Впервые с начала пандемии COVID-19 организаторы фестиваля «Горящий человек» (Burning man) снова пригласили гостей и звезд в пустыню Невады. Участники остались довольны, пока не пришло время возвращаться домой, пишет The Star.
Чтобы выехать к городу, им пришлось стоять в пробке более 9 часов. Причиной затора стало сужение с пятнадцати полос движения до одной на асфальтированном шоссе. Вдобавок ко всему у части посетителей «Горящего человека» сломались автомобили или кончился бензин.
Мероприятие завершилось в понедельник, но большинству участников удалось покинуть штат только во вторник. В это время температура в пустыне превышала 40 градусов по Цельсию.
Burning Man — это ежегодное мероприятие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Сами организаторы называют его «эксперимент по созданию сообщества радикального самовыражения». В течение восьми дней участники могут любоваться произведениями искусства, танцевать на множественных площадках, наряжаться в костюмы любых персонажей и слушать любимых диджеев и исполнителей.
Олеся Маевская