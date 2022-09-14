15:16 (мск), источник: Звук
Лариса Долина рассказала, как отреагировала на подарок от Вали Карнавал
Лариса Долина дала интервью порталу Teleprogramma.pro и рассказала про свою реакцию на подарок от блогерши Вали Карнавал.
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Напомним, что в апреле 2021-го Карнавал вместе с Долиной участвовала в шоу «Музыкалити», где более опытная артистка раскритиковала пение молодой тиктокерши. Тогда Валя приняла удар, но уже гораздо позже говорила, что ей были не очень приятны эти слова.
Тем не менее Валя прислала Ларисе в подарок расписную гитару-укулеле в качестве примирительного жеста.
Да, я очень благодарна Вале, что она прислала мне такой шутливый подарок. Не знаю, что она имела в виду, зачем она мне это отправила. Притом не только мне, а еще Саше Панайотову и еще кому-то. Дай Бог ей здоровья, пусть она живет и процветает.
Однако Долина добавила: от своих слов в адрес таланта Вали не отказывается, ей нужно много учиться в музыке. Что же до совместного фита, то пока его ждать не стоит.